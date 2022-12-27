Как не испортить фигуру в новогодние праздники

Один из главных лозунгов в предновогодней гонке — «Похудею к празднику!». Не важно, достигнута ли цель и вы все еще на пути приобретения стройного стана — праздник таит в себе опасность лишних калорий. Сыры, колбасы, сладости, и, конечно, любимая заправка для салатов — майонез рискуют превратиться в пару тройку лишних килограммов.

Представьте ситуацию: все праздники вы баловали себя различными вкусностями, но одним январским утром решили сесть на строгую диету. Если вы думаете, что изнурение организма жестким голоданием принесет пользу, то вы глубоко ошибаетесь. Сработает обратный эффект: организм, испугавшись, что его больше не покормят, начнет накапливать лишние килограммы с большим энтузиазмом.

Специалисты-диетоги рекомендуют не использовать тяжелую голодную артиллерию в борьбе с лишними килограммами, а придерживать правильного режима питания все праздники.

Первое — постарайтесь уменьшить объем порций. Чем в сущности отличаются кусочки торта друг от друга? Правильно — ничем! Тогда зачем есть второй-третий-четвертый кусок, когда вы уже насладились вкусом первого?!

Второе — откажитесь от перекусов. Бутерброд, съеденный во время променада до кухни, не принесет ни насыщения, ни пользы. А если перекусов все-таки избежать не удается — налегайте на фрукты.

Третье — проявите снобизм. Смотрите свысока на тарелки с чипсами, крекерами и прочими пустыми калориями. Вкушайте только по-настоящему изысканные блюда из мяса, птицы и рыбы.

Четвертое — готовьте с умом. Обжаренное на гриле или запеченное в духовке мясо намного полезнее и даже вкуснее, чем приготовленное в литре масла. На гарнир лучше выбирать овощи, только не увлекайтесь картошкой.

Пятое — минимизируйте количество алкоголя. Диетологи советует перед каждым коктейлем выпивать стакан воды.

Шестое — не отказывайте себе в маленьких радостях. Если вас манит кусочек шоколадного брауни с шариком мороженого — позвольте себе эту слабость. Если долго ограничивать себя в поедании любых продуктов, то есть большой риск сорваться и «смести» со стола все и даже больше. Не отказывайтесь от угощения, но и не переедайте, чтобы не мучиться угрызениями совести.

Седьмое — не ленитесь! Не растрачивайте ценное праздничное время на просмотр одинаковых телепередач. Прогуляйтесь по снежным аллеям, сходите на каток, покатайтесь на санках и бубликах с горок или отважьтесь встать на сноуборд или горные лыжи. Будьте активны, и тогда даже лишняя конфетка не отложится на талии и бедрах.

По материалам dedmorozural.ru.