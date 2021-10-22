Как наши дети будут учиться, если уйдут на “дистанционку”? Вот конкретный пример

Еще пару лет назад к вторжению в образование дистанционки не были готовы ни педагоги, ни студенты, ни ученики. Но пандемия этот процесс ускорила. В итоге в новом Кодексе об образовании дистанционку хотят закрепить в виде отдельного направления. Как может выглядеть учеба в эпоху пандемии, если посещение ссузов и вузов станет не обязательным, мы выясняли в БГУИР, где занятия уже несколько лет проходят удаленно.

Оценка "расстояния"

О том, что в новую редакцию Кодекса об образовании будут заложены нормы, касающиеся дистанционной формы обучения в вузах и ссузах, стало известно на прошлой неделе после совещания у Президента. В ближайшее время в некоторых высших и средних специальных учебных заведениях даже появится возможность приема на дистанционную форму обучения. Сейчас решается, по каким специальностям начнут учить онлайн.

В Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники (БГУИР) эксперимент по развитию дистанционного образования начался еще до пандемии.

- На разных этапах он включал в себя различные элементы, начиная от преподавания отдельных дисциплин и создания электронных учебно-методических комплексов и заканчивая организацией подготовки по отдельным специальностям. В последние два года с учетом пандемии опыт дистанционного образования приобрел особую актуальность. Поэтому наши наработки получили дальнейшее развитие, - рассказывает ректор БГУИР доктор физико-математических наук, профессор Вадим Богуш.

Он называет непременные атрибуты дистанционки: для вуза - использование в обучающем процессе различных технических современных средств и технологий работы с информацией, для студентов - мотивация и умение правильно распределять свое время.

Преподаватель программного обеспечения информационных технологий БГУИР Антон Парамонов еще 10 лет назад пытался вести дистанционные курсы. Но только сейчас этот опыт оказался по-настоящему востребованным.

- Плюсы онлайн-занятий - это широкая аудитория и безграничная географическая локация. Из недостатков - отсутствие визуальной обратной связи, - объясняет собеседник. - Когда ты видишь студентов, их глаза, выражение лица, то понимаешь степень восприятия материала. На дистанционке это невозможно сделать. Иногда есть сложности с проведением практического занятия, хотя это зависит от темы и предметной области. Если речь о физике и химии, то здесь на помощь приходит дополненная виртуальная реальность. Но иногда для усвоения материала все же требуются непосредственное взаимодействие и специальные лаборатории. Оптимальный вариант, с моей точки зрения, - смешанное обучение: часть занятий проходят в онлайн режиме, а часть - в аудитории.

Коронавирус подтолкнул

Некоторые студенты БГУИР уже давно занимаются дистанционно, другие перешли на эту форму обучения только с началом пандемии. К примеру, Елена Маенова в прошлом году получила диплом БГУ на экономическом факультете, а сейчас обучается в БГУИР по специальности "Информационные системы и технологии в экономике".

- Очное образование - это каждый день лекции, пары, семинары. Ты постоянно на связи с однокурсниками и преподавателями. Возник вопрос - задал и услышал ответ. При дистанционном обучении можно написать преподавателям - спросить о том, что интересует, но ждать ответа приходится 2-3 дня. К тому же, получая образование удаленно, ты должен сам контролировать процесс подготовки: выполнять все задания, контрольные, лабораторные, которые даны по каждому предмету. Если не делать этого, накануне сессии возникнет куча проблем, - рассуждает Елена. - Экзамены проходят очно, правда, в связи с коронавирусом в прошлом году часть из них принимали дистанционно.

Алина Кулага, студентка инженерно-экономического факультета БГУИР, на дистанционном обучении всего две недели - по причине болезни.

- Сейчас много спорят о данной форме преподавания. Я лично вижу больше плюсов в дистанционном обучении, нежели минусов, особенно во время пандемии, - признается она.

- Не приходится тратить время на дорогу в университет, ездить на общественном транспорте, где риск подхватить инфекцию возрастает в разы. Дома я чувствую себя в полной безопасности, к тому же задания готовлю в комфортной обстановке. Во время лекций в аудитории часто бывает шумно: кто-то что-то пропустил - начинает спрашивать у одного, у другого. А перед монитором складывается ощущение, будто персонально для тебя читают тему. Конечно, живого общения и одногруппников не хватает, но в ковидное время не это главное.

Рассуждающие о дистанционке сходятся в одном: если переход на нее сделан грамотно, то такой формат обучения может стать приоритетным. Ведь плюсов у дистанционного обучения действительно много. А исправление минусов - в наших руках.

Ангелина СВЕТЛОВА,

газета "7 Дней"