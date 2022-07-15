Как на пенсии освоить гаджет

Николай Евгеньевич – только так и не иначе уважительно обращаются к молодому руководителю кружка «Любознательные» его ученики, хотя их разделяет внушительная разница в возрасте. Педагогу еще нет и 30, а «воспитанникам» уже 60+. Дело в том, что Николай Сидоров работает руководителем кружка компьютерной грамотности в отделении для граждан пожилого возраста территориального Центра социального обслуживания населения Ленинского района.

Николай окончил Бобруйский аграрно-экономический колледж по специальности «Техник-программист», интересовался языками программирования, разработкой сайтов, созданием игровых проектов. Решил не останавливаться на достигнутом и после службы в армии дальше повышать уровень образования. Сейчас он на финишной прямой в Гомельском университете им. Ф. Скорины: в следующем году получит на руки диплом инженера по информационным технологиям. В планах реализовать задумки и наработки в IT-сфере.

Последние годы молодой человек совмещал учебу и работу в ТЦСОНе. Ученики благодарят и ценят его как грамотного, знающего специалиста, который умеет просто рассказать и доступно объяснить, научить пользоваться всеми современными гаджетами. Люди серебряного возраста активно интересуются, как полноценно работать за компьютером и планшетом, эффективно использовать все улучшенные функции смартфона, освоить электронную книгу. Надо сказать, кружок «Любознательные» пользуется популярностью: в месяц здесь бывает около 30 желающих узнавать новое для себя в мире «умной» техники.

На групповых занятиях кружка обычно одновременно обучаются несколько человек. Каж­дому в течение урока Николай Евгеньевич уделяет внимание. Иногда, чтобы все усвоили и поняли информацию, надо и несколько раз повторить, подойти показать, как делать, куда нажимать, где найти. У всех учеников разные потребности и интересы, поэтому к каждому у руководителя индивидуальный подход.

– Часто бывает, что сын или дочь переехали, оставив родителям компьютер, и пожилые люди хотят освоить разные программы и приложения, ютуб, соцсети, вайбер, скайп, электронную почту, научиться печатать, пересылать сообщения. Как снимать видео, сбросить фото на флешку, освободить память в телефоне, найти в Интернете нужную информацию – запросы у них абсолютно разные, – рассказывает Николай Сидоров. – Сейчас много всяких мошенников, непонятной рекламы, приходят завлекательные смс «Вы выиграли миллион рублей». Поэтому на занятиях люди хотят разобраться, как этому противостоять, что делать в таких случаях. Кто-то купил смарт-часы или смартфон и хочет научиться, как с ними обращаться. Столько всего происходит в информационном пространстве, что молодежи нужно помогать мамам и папам, бабушкам и дедушкам ориентироваться во всех современных событиях и новинках, которые делают жизнь интереснее и проще.

Чтобы закрепить пройденный на занятии материал, Николай Евгеньевич дает ученикам домашние задания. Ведь посмот­реть, как делает другой, можно и десять раз, но пока не попробуешь самостоятельно, не на­учишься алгоритму действий. Так с помощью руководителя через какое-то время возрастные ученики становятся уверенными пользователями. Причем и сами успешно осваивают гаджет, и друзьям могут при необходимости подсказать, помочь.

Людмила Левадная ходит в кружок полгода, но за это время много чего узнала и освоила. Легко может найти рецепты вкусных и здоровых блюд, посмотреть погоду, напечатать текст или ­таблицу, запросто заказать билеты, любит играть в «стрелялки». Но признается, что до сих пор слегка побаивается компьютера: кажется, что удалит что-нибудь нужное или сделает не так.

– Николай Евгеньевич молодец, ни разу голос не повысил, может спокойно десять раз объяснять одно и то же, аккуратненько, не торопясь, пока ученик не поймет. Я много чего записываю в тетрадку из того, что он говорит. Дальше буду обязательно заниматься, чтобы знать компьютер досконально. Стремление научиться есть, хоть иногда и тяжело. Но я думаю: не получается сегодня, получится завтра. Считаю, что неплохо занимаюсь и за полгода достигла достаточно хорошего результата, – делится мнением Людмила Петровна.

– Я вообще-то компьютер немного знала, но хотела усовершенствовать знания и навыки, стать уверенным пользователем. У меня дома ноутбук, планшет, мобильник. Хотелось хорошо разбираться во всем, поэтому и пришла на занятия в кружок года два назад, – говорит другая ученица Валентина Дмитриевна Рунович. – Николай Евгеньевич сочетает теорию и практические занятия, объясняет общие вопросы, а потом – кому что непонятно. В последнее время всем нужно знать жизненные насущные воп­росы: как оплатить по Интернету коммунальные услуги и как осуществлять другие платежи, как пользоваться социальными сетями и электронной почтой, посылать открытки, сообщения. Но возникают и другие вопросы. Вот купила «умные часы», и не получалось скачать программу, чтобы они работали. Николай Евгеньевич на занятии мне все популярно объяснил. Я занимаюсь два раза в неделю и теперь, думаю, могу назвать себя уверенным пользователем. Еще хожу в Центре на физкультуру, в литературное кафе и театральную студию, английским занимаюсь (а дома испанский изучаю), скандинавской ходьбой. Не сижу на диване, а забочусь о том, чтобы хорошо себя чувствовать, интеллектуально развиваться и вести активный образ жизни.

Маргарита Бушуева,

фото предоставлено

Николаем Сидоровым.