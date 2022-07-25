Как на белорусском шоколаде, чипсах и снеках за пару часов заработали в Китае $135 тыс.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в КНР Юрий Сенько в эфире ОНТ рассказал, как в прямом эфире китайского аналога TikTok продали продукцию на $135 тыс.

Китайскую виртуальную торговую площадку освоили и белорусы, открыв Национальный павильон. Идею поддержало посольство, а глава белорусской дипмиссии в Китае Юрий Сенько даже провел стрим. За несколько часов в прямом эфире удалось продать продукции на $135 тыс., число подписчиков выросло до сотен тысяч.

"Стрим был инициативой посольства Беларуси в Китае, наши сотрудники согласились с идеей компании принять участие и попробовать показать, что такое белорусская продукция и заодно прочувствовать, насколько она сегодня востребована китайским потребителем. Посетили наш стрим 1,3 млн человек, одновременно было присутствие 120 тыс., которые видели наше предложение, нашу продукцию. Было очень приятно наблюдать, когда при презентации белорусской продукции начинал крутиться счетчик, показывающий поступление средств в китайских юанях на счет реализующей белорусскую продукцию организации", - сказал Юрий Сенько.

Посол отметил, что это была проба представить белорусскую продукцию на трех группах товарах. "Были только три группы товаров - шоколад, чипсы и снеки, то есть достаточно недорогой товар. Вместе с тем на этих товарах удалось получить такие цифры. Это говорит о многом", - заметил он.

Юрий Сенько добавил, белорусская продукция широкой линейкой присутствует в китайских магазинах, на рынках и в киосках, активно реализуется в том числе посредством электронной торговли.