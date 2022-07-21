Как молодежь оздоровилась в лагерях труда и отдыха этим летом

Более 10 тыс. детей (85% от плановой цифры) отдохнули и оздоровились в лагерях труда и отдыха этим летом. Об этом сообщил министр образования Андрей Иванец на заседании комиссии по делам несовершеннолетних при Совете Министров Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Востребованной формой организации трудовой занятости учащихся является работа в лагерях труда и отдыха, где несовершеннолетние имеют возможность не только отдохнуть, но и заработать. Изучение потребности в организации работы таких лагерей показало, что ежегодно более 12,5 тыс. детей охвачены указанным видом занятости. По оперативной информации регионов, отдых и оздоровление в ЛТО этим летом уже прошли более 10 тыс. детей", - рассказал министр.

Кроме того, востребованным со стороны несовершеннолетних является самостоятельное трудоустройство. Им в стране в 2021 году было охвачено более 30 тыс. подростков. На начало июля более 16 тыс. человек уже самостоятельно трудоустроены, в том числе более 300 несовершеннолетних, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа и более 200 детей в СОП.

"Министерством образования инициирован перед Министерством труда и социальной защиты и Минздравом вопрос о необходимости пересмотреть подходы к формированию перечня работ, к которым могут привлекаться несовершеннолетние. Сегодня подростки, которые разгружают на рынках фуры с овощами и получают наличные деньги от физических и юридических лиц, могут выполнять такие виды работ в порядке, закрепленном в законодательстве", - отметил Андрей Иванец.