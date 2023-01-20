Как изменить целевое назначение участка и какие нюансы есть в садоводческих товариществах

В Госкомимуществе рассказали, как изменить целевое назначение земельного участка и какие нюансы есть в садоводческих товариществах, сообщает БЕЛТА.

Обновленный Кодекс о земле вступил в силу с 1 января нынешнего года. Помимо прочего в нем содержится новая норма, которая позволяет изменить целевое назначение участка, предоставленного для строительства объекта до завершения такого строительства, а также изменять целевое назначение земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства.

"Это актуальная тема, с которой обращались не только в облисполкомы, но и в Государственный комитет по имуществу. Обращения поступали как от жителей республики, так и от исполнительной власти. Новый Кодекс о земле позволяет это сделать, если не будут нарушаться градостроительные регламенты, природоохранные, санитарно-эпидемиологические требования, противопожарные, строительные и иные нормы и правила", - отметили в пресс-службе.

Первое, что должен сделать гражданин, - обратиться в местный исполком с заявлением. После этого необходимо будет приобрести земельный участок в частную собственность. В тех случаях, когда это сделать невозможно, гражданину предоставляется земельный участок в аренду с внесением платы за право аренды. Если нет никаких препятствий, то райисполком примет соответствующее решение. Выкупаться участки будут по разной цене - она будет зависеть от места расположения участка.

В пресс-службе обратили внимание, что изменить целевое назначение участка в садоводческих товариществах нельзя. В их границах земельные участки могут быть предоставлены только для ведения коллективного садоводства. Вместе с тем это не ограничивает граждан в постройке строения. Например, садового домика, который не является жилым. Несмотря на то, что иногда там могут проживать и круглогодично при возможности отопления, целевое назначение строительства жилого дома не подразумевает.