Как достать соседа. Кричевский вариант разбирали судмедэксперты

В сентябре этого года в Кричеве злоумышленник поджег дверь жилого дома 51-летнего местного жителя и скрылся. Хозяин в тот вечер находился дома. Внезапно он почувствовал запах дыма и увидел, что горит входная дверь. Хозяин дома самостоятельно ликвидировал возгорание водой и обратился в милицию.

Для установления всех обстоятельств на место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. В ходе осмотра территории возле двери жилого дома правоохранители изъяли фрагмент канистры с легковоспламеняющейся жидкостью. Кроме того, специалист Кричевского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз возле дома на грунте обнаружил и изъял след обуви.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был установлен мужчина, который признался, что, будучи в состоянии алкогольного опьянения, облил горючей жидкостью и поджег дверь в доме соседа после бытового конфликта.

У задержанного изъяли полуботинки и направили в Кричевский межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз для проведения судебной трасологической экспертизы. По результатам исследования судебным экспертом установлено, что след обуви, изъятый на месте происшествия, оставлен подошвой левого полуботинка задержанного гражданина.

По данному факту Кричевским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело. Результаты экспертизы приобщены к материалам уголовного дела.