Как доказать отцовство?

«Мой сын пять лет жил в гражданском браке. Недавно его жена умерла, остался ребенок, который на сына не был записан. Нам сказали, что, если мы хотим воспитывать ребенка, нужно подтверждать, что мой сын – родной отец ребенку. Как это сделать через суд?» – Надежда.

Отвечает Александр Иванов, начальник управления лабораторных исследований вещественных доказательств биологического характера управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области:

– Для решения вопроса необходима генетическая экспертиза, которую суд назначит в подразделение Государственного комитета судебных экспертиз.

Действительно, в последнее время участились случаи, когда к нам, в управление по Могилевской области, обращается мужчина после смерти гражданской жены с целью установления родства с ребенком, отцовство которого не было установлено ранее документально при жизни матери.

Для проведения такой экспертизы предоставляются биологические образцы ребенка и его предполагаемого отца (кровь, буккальный эпителий, то есть слюна). По результатам исследования выдается заключение эксперта, которое суд принимает во внимание при вынесении решения. Если отцовство подтверждается, то в заключении указывается, что «вероятность отцовства – 99,9….%», в обратном случае «отцовство исключается».

Экспертиза проводится по определению суда на платной основе. Срок исполнения – до 30 календарных дней.