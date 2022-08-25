Капитальный ремонт дома №68 на улице Интернациональной: как было и как стало

В Бобруйске ведутся работы по капитальному ремонту жилищного фонда. Например, в многоквартирном доме №68 на улице Интернациональной производились работы по замене кровли, сетей холодного и горячего водоснабжения, канализации, замене окон в местах общего пользования, установке нового теплоузла, ремонт и покраска фасада здания, а также ремонт балконов с заменой ограждений. Кроме этого, производились работы по благоустройству двора с заменой асфальтобетонного покрытия внутри дворового проезда и пешеходных зон.
Как было и как стало:
Виктор ЧАБАН, фото автора.
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