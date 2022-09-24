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Как будут работать мобильные датчики контроля скорости с 24 сентября рассказали в ГАИ

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Как будут работать мобильные датчики контроля скорости с 24 сентября рассказали в ГАИ

24 сентября
с 9:00 до 19:00 - г.Бобруйск, ул.Минская, в районе дома 102, скоростные ограничения 60 км/ч;
с 9:00 до 18:00 - г.Осиповичи, ул.Юбилейная, в районе дома 53а, скоростные ограничения 60 км/ч;
с 7:00 до 19:00 - г.Могилев, пр-т Димитрова, в районе дома 67, скоростные ограничения 60 км/ч;
с 7:00 до 19:00 - г.Могилев, ул.Королева, в районе дома 19, скоростные ограничения 60 км/ч;
с 7:00 до 16:00 - г.Могилев, ул.Якубовского, в районе дома 37, скоростные ограничения 60 км/ч.

25 сентября
с 9:00 до 19:00 - г.Бобруйск, ул.Минская, в районе дома 130а, скоростные ограничения 60 км/ч;
9:00 до 18:00 - а/д Р-43 (Глуша Бобруйский) (км 261+100), скоростные ограничения 50 км/ч;
с 8:00 до 19:00 - а/д Р-93 (Могилевский район), км 26+700, скоростные ограничения 90 и 70 км/ч;
с 7:00 до 19:00 - г.Могилев, ул.Якубовского, в районе дома 14, скоростные ограничения 60 км/ч;
с 6:00 до 15:00 - г.Могилев, ул. Гришина, в районе дома 90, скоростные ограничения 60 км/ч.

26 сентября
с 9:00 до 19:00 - г.Бобруйск, ул.Минская, в районе дома 102, скоростные ограничения 60 км/ч;
с 8:00 до 19:00 - а/д Р-93 (Кировский район), км 73+500, скоростные ограничения 90 и 70 км/ч;
с 7:00 до 19:00 - г.Могилев, пр-т Пушкинский, в районе дома 7, скоростные ограничения 60 км/ч;
с 8:00 до 19:00 - а/д М-8 (Шкловский район), км 215+700, скоростные ограничения 90 и 70 км/ч;
с 6:00 до 15:00 - г.Могилев, пр-т Шмидта, в районе дома 90, скоростные ограничения 60 км/ч.

 

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