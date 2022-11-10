Как будут работать мобильные датчики контроля скорости 10 ноября рассказали в ГАИ.

С 7:00 до 19:00 - г.Могилев, ул.Якубовского, в р-не д.62, скоростные ограничения 60 км/ч; с 8:00 до 19:00 - а/д М-8 (Шкловский р-н) (км 215+700), скоростные ограничения 90 и 70 км/ч; с 8:00 до 19:00 - а/д Р-122 (Могилевский район) (км 17+900), скоростные ограничения 90 и 70 км/ч; с 9:00 до 19:00 - г.Бобруйск, ул.Минская, в р-не д.102, скоростные ограничения 60 км/ч; с 8:00 до 19:00 – а/д М-8 (км 265+100), скоростные ограничения 50 км/ч; с 6:30 до 15:30 - г.Могилев, ул.Симонова, в р-не д.59а, скоростные ограничения 60 км/ч.