Лукашенко подписал Указ «Об арендном жилье для военнослужащих»

Президент Беларуси подписал Указ "Об арендном жилье для военнослужащих", которым установлены порядок и условия передачи в собственность военнослужащим арендного жилья. Такое жилье безвозмездно передается в собственность при наличии 25 календарных лет выслуги на военной службе с учетом особенностей указа. При наличии 20 календарных лет выслуги на военной службе оно передается на возмездной основе, с возможностью оплаты его стоимости в рассрочку до 15 лет. О первом взносе, нюансах и исключениях правового акта корреспонденту БЕЛТА рассказала начальник отдела юридической работы и кадров Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ольга Герман.

Какие условия необходимы для получения права на передачу арендного имущества в собственность?

Ольга Герман отметила, что в указе предусмотрена норма о выкупе арендного жилья военнослужащими в качестве дополнительной социально-правовой гарантии.

"Военнослужащий должен состоять на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту прохождения службы. Арендное жилье передается в собственность с учетом особенностей, установленных законодательным актом. При наличии 20 календарных лет выслуги возможна передача собственности на возмездной основе по оценочной стоимости не выше рыночной. Оценка стоимости будет производиться в соответствии с законодательством об оценочной деятельности, – рассказала специалист. – Военнослужащий может равными долями ежемесячно оплачивать эти взносы. Указом предусмотрен размер первоначального взноса – он должен составлять 10% от всей стоимости, подлежащей оплате. Первоначальный взнос будет вноситься в течение одного месяца с даты подписания договора купли-продажи. Указом предусматривается право оплатить стоимость приобретаемого в рассрочку арендного жилья досрочно".

Определением оценочной и рыночной стоимости имущества будет заниматься республиканское унитарное предприятие "Институт недвижимости и оценки". "Это упрощает процедуру оценки, так как этим будет заниматься специализированная организация, которая входит в систему Госкомимущества", – добавила Ольга Герман.

Есть и условия для передачи в собственность жилья на безвозмездной основе при наличии 25 лет выслуги. "Это право будет предоставляться при условии, если военнослужащий ранее не воспользовался государственной поддержкой на строительство, реконструкцию или приобретение жилья. Если военнослужащий воспользовался таким правом, то арендное жилье все еще может быть передано в его собственность, но уже на возмездной основе. Если у военнослужащего есть право на получение господдержки, например для многодетной семьи, тогда уже речь идет о бесплатной передаче. Безвозмездная передача возможна в двух случаях: если военнослужащий не воспользовался господдержкой ранее, а если воспользовался, то при наличии права на получение такой господдержки повторно", – пояснила начальник отдела.

Право на приобретение арендного жилья в собственность может быть использовано только один раз.

Указом установлены и условия, которые будут исключать возможность передачи арендного жилья в собственность. Наличие хотя бы одного из этих критериев будет основанием для отказа в предоставлении данного права. "Это наличие задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, плате за пользование арендным жильем, а также если военнослужащий или члены его семьи направлены на строительство жилья как состоящие на учете нуждающихся и ряд других условий", – сказала Ольга Герман.

В развитие указа планируется привести в соответствие постановление Совета Министров. В частности, планируется внести изменения в постановление Правительства, которое регулирует вопрос о предоставляемых документах для получения права на выкуп арендного жилья. Также Правительству предписано утвердить типовой договор купли-продажи (безвозмездной передачи) в собственность арендного жилья.

Средства от передачи арендного жилья в собственность будут зачисляться в республиканский либо местные бюджеты. Все зависит от принадлежности этого жилья к республиканскому либо коммунальному жилфонду. "Если мы говорим о жилых помещениях республиканского жилфонда, то здесь решение о передаче арендного жилья в собственность принимают госорганы, в которых предусмотрена военная служба. Если говорить о передаче в собственность арендного жилья коммунального жилфонда, то решения принимаются местными исполнительными и распорядительными органами. Соответствующее уведомление направляется в госорганы, где военнослужащие проходят службу", – пояснила специалист.

Какие еще нормы предусматривает указ

Указ предусматривает не только выкуп арендного жилья, добавила специалист. "Объемы такого жилья, которое будет строиться за счет бюджетных ассигнований в рамках государственной инвестпрограммы, ежегодно будут определяться Правительством с учетом потребности, формируемой госорганами, где предусмотрена военная служба (служба)", – заключила Ольга Герман.