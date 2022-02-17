Как будем отмечать? День спонтанного проявления доброты

День спонтанного проявления доброты (Random Acts of Kindness Day), отмечаемый по всему миру ежегодно 17 февраля, — одна из недавних инициатив международных благотворительных организаций.

Этот праздник ведет свою историю из США, но сегодня уже имеет общемировое значение и празднуется вне зависимости от гражданства, национальности и религиозных убеждений.

Наиболее известен он в странах Западной Европы и в США, где в этот День во многих городах традиционно проходят благотворительные мероприятия и марафоны, в которых принимают участие известные актеры, общественные и политические деятели.

В России этот праздник пока еще мало известен, хотя ряд компаний организуют к данному дню различные благотворительные мероприятия. Главное в этот день, как призывают организаторы, нужно стараться быть добрым ко всем. Причем не просто добрым, а добрым безгранично и бескорыстно.

Помните, если человек ожидает благодарности за свою доброту, это не может считаться истинной добротой. Вы не должны рассчитывать на то, что станете свидетелем радости других и услышите их похвалу.

Добрые дела сами по себе должны доставлять вам удовольствие, и при этом, давая что-то другим или помогая им, вы не должны ожидать награды. Такова настоящая доброта. Быть добрее и не скупиться на доброту — это посыл удивительного дня.

Немногие в наше неспокойное время способны на такой «подвиг» — в состоянии усталости и раздражения от насущных забот мы все чаще равнодушно проходим мимо чужих проблем, пока они не коснутся нас самих. Тогда мы ищем поддержку и участие у людей, для которых «бескорыстная помощь», «милосердие» и «отзывчивость» — не просто слова, а смысл жизни, ставший призванием.

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