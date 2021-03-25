Как бороться с клопами в домашних условиях

Постельный клоп (с латинского Cimex Lectularius) — это вид клопов, облигатное синантропное кровососущее насекомое, эктопаразит человека и теплокровных животных, питающееся только кровью. Называется «постельным» потому, что его излюбленное место обитания – постель человека.

Постельные клопы – серьезная санитарная проблема. Причем касается она не только стран третьего мира и совсем уж неухоженных домов, как принято ошибочно полагать в народе, но и имеет прямое отношение к комфортным, чистым и благоустроенным городским квартирам – в них клопы заводятся с такой же легкостью, как и в сельских домах. Если помещение подверглось заражению, о спокойном сне и хорошем самочувствии можно забыть – укусы клопов вызывают сильное раздражение кожи, зуд, могут приводить к различным функциональным расстройствам организма, а в некоторых случаях – даже к серьезным болезням.

Клоп ведет паразитический ночной образ жизни, питаются кровью как самки, так и самцы с личинками. Наибольшая активность насекомых отмечается в 3-6 часов утра. Днем эти насекомые прячутся в матрасе, под обоями, за плинтусами, в книгах, в одежде и постели. Покидают свои убежища в дневное время крайне редко, только в случае сильного голода или против них применили инсектицид. Питаются паразиты примерно раз в неделю. Если человека рядом нет, то могут покусать кошек, собак. Способны перемещаться из одного помещения в другое через системы вентиляции, щели около труб отопления и водоснабжения, а также другие нарушения целостности строительных конструкций.

На первый взгляд может показаться, что постельные клопы – достаточно уязвимые насекомые, ведь будучи сильно привязанными к человеку, как к источнику пищи, они, по идее, должны были бы погибнуть при длительном отсутствии людей в помещении. Но на практике оказывается, что отсутствие людей в доме даже в течение 6 месяцев зачастую не приводит к гибели всей популяции клопов.

Статистика утверждает, что около 70% кусаемых клопами людей укусов насекомых не ощущают. Укусы клопов в виде красных точек обычно располагаются в один ряд по 3-5 укусов. Этим клопы отличаются от прочих эктопаразитов.

Уничтожение клопов в домашних условиях не такой сложный процесс как кажется. Для выбора оптимального варианта решения проблемы необходимо понять факторы, которые способствуют гибели насекомого, при какой температуре погибает клоп:

Температурный порог жизни насекомого колеблется от –20 до + 50 градусов;

Использование инсектицидных средств дает различные результаты. Большинство из них эффективно справляется с взрослыми насекомыми, но оставляют яйца. Поэтому потребует несколько обработок для полного решения проблемы;

Насекомые восприимчивы к запахам. Таким образом, можно отпугнуть насекомых, но не удалить их;

Мелки и порошки рассчитаны на контактное действие и поэтому в данном случае малоэффективны;

Не отдавайте предпочтения аэрозолям или спреям – от клопов они малоэффективны. Эти вредители – настоящие партизаны, они могут прятаться в недоступных местах и отсиживаться по несколько дней, а краткосрочное химическое воздействие только делает их более устойчивыми. Кроме того, из яиц будут вылупляться все новые личинки, и обработки придется повторять снова и снова.

Используйте жидкие химические средства для уничтожения клопов: "Чистый дом", "Фуфанон", "Актеллик" и др. Купить такое средство от пастельных клопов можно в любом специализированном магазине.

Наиболее эффективны средства, в состав которых входит карбофос. Перед применением обязательно читайте инструкцию и соблюдайте правила обработки:

Перед обработкой помещения обязательно герметично упакуйте используемую посуду, а также все продукты питания, чтобы избежать попадания препарата в организм человека.

В помещение не должны находиться люди или животные, так как большинство средств содержат химические вещества.

Если у Вас есть дети обязательно необходимо изолировать игрушки, одежду и все предметы которые имеют к ним отношение. Предварительно убедитесь, что на них нет клопов, личинок или яиц.

По истечении 2-3 недель из всех яиц, которые не удалось найти и обработать, появятся личинки, поэтому необходимо будет еще раз проводить обработку и во избежание роста устойчивости паразитов к химическим препаратам, повторную дезинсекцию следует проводить препаратом из другой группы.

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