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Как бобруйчане отмечают 9 Мая

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Как бобруйчане отмечают 9 Мая

Насыщенная культурная программа ожидала бобруйчан на площади Победы. Активная торговля, общепит, развлечения для детей и всей семьи. Бобруйчане и гости города могли не только перекусить в "полевых условиях" солдатской кашей, но и познакомиться поближе с военной историей родного края. Общественные организации города организовали интересные "островки", где каждый смог найти занятие по душе: игры, фотозоны, аквагрим, медицинские услуги.

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