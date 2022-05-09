Как бобруйчане отмечают 9 Мая

Насыщенная культурная программа ожидала бобруйчан на площади Победы. Активная торговля, общепит, развлечения для детей и всей семьи. Бобруйчане и гости города могли не только перекусить в "полевых условиях" солдатской кашей, но и познакомиться поближе с военной историей родного края. Общественные организации города организовали интересные "островки", где каждый смог найти занятие по душе: игры, фотозоны, аквагрим, медицинские услуги.