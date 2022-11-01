Как бобруйчанам попасть на личный прием к участковому инспектору милиции?

УВД Бобруйского горисполкома информирует о проведении личных приемов граждан участковыми инспекторами милиции УВД Бобруйского горисполкома.

Прием граждан осуществляется каждую среду во всех пунктах охраны общественного порядка с 17 до 20 часов.

Официальный представитель УВД Бобруйского горисполкома Александра Манько