Как бобруйчанам попасть на личный прием к участковому инспектору милиции?
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УВД Бобруйского горисполкома информирует о проведении личных приемов граждан участковыми инспекторами милиции УВД Бобруйского горисполкома.
Прием граждан осуществляется каждую среду во всех пунктах охраны общественного порядка с 17 до 20 часов.
Официальный представитель УВД Бобруйского горисполкома Александра Манько
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