Как бобручанам получить услугу переводчика жестового языка?

Учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бобруйска» (далее – центр) информирует.

Для получения услуги переводчика жестового языка гражданину (если он проживает на территории Ленинского района г. Бобруйска) необходимо обратиться в отделение сопровождаемого проживания по адресу: г.Бобруйск, ул. К.Либкнехта, д.58, каб. №204, тел. 72 83 69.

Зачисление осуществляется на основании следующих документов:

- письменное заявление;

- документ, удостоверяющий личность гражданина (паспорт);

- удостоверение инвалида;

- заключение врачебно-консультационной комиссии.

Услуга предоставляется инвалидам по слуху (не более 90 часов в год) и предусматривает:

перевод с жестового и на жестовый язык во время сопровождения в организации здравоохранения, социального обслуживания, образовательные учреждения, иные государственные органы и организации;

при трудоустройстве;

посещении учреждений культуры, спорта;

участии в массовых мероприятиях, конференциях, экскурсиях;

оформлении необходимых документов;

содействие в осуществлении взаимодействия получателя услуги с другими людьми в процессе неформального общения;

содействие в обеспечении защиты прав получателя услуги и его интеграции в общество.

Время работы:

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница

с 8.00 – 17.00

(Перерыв с 13.00 – 14.00)

Выходной суббота, воскресенье.

Телефоны экстренных служб для СМС оповещений по г. Бобруйску:

Скорая помощь +375 44 738 90 76 МЧС (пожар) +375 29 677 39 84 Лифт + 375 29 320 40 18 ГАИ, милиция + 375 29 607 65 28

В сообщении обязательно указать:

Фамилию Имя Отчество;

Адрес, подъезд, этаж;

Что случилось;

Код домофона.