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Как бобручанам получить услугу переводчика жестового языка?

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Как бобручанам получить услугу переводчика жестового языка?

Учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бобруйска» (далее – центр)  информирует.

Для получения услуги переводчика жестового языка гражданину (если он проживает на территории Ленинского района г. Бобруйска) необходимо обратиться в отделение сопровождаемого проживания по адресу: г.Бобруйск, ул. К.Либкнехта, д.58, каб. №204, тел. 72 83 69.

Зачисление осуществляется на основании следующих документов:

- письменное заявление;

- документ, удостоверяющий личность гражданина (паспорт);

- удостоверение инвалида;

- заключение врачебно-консультационной комиссии.

Услуга предоставляется инвалидам по слуху (не более 90 часов в год) и предусматривает:

  • перевод с жестового и на жестовый язык во время сопровождения в организации здравоохранения, социального обслуживания, образовательные учреждения, иные государственные органы и организации;
  • при трудоустройстве;
  • посещении учреждений культуры, спорта;
  • участии в массовых мероприятиях, конференциях, экскурсиях;
  • оформлении необходимых документов;
  • содействие в осуществлении взаимодействия получателя услуги с другими людьми в процессе неформального общения;
  • содействие в обеспечении защиты прав получателя услуги и его интеграции в общество.

Время работы:

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница

с 8.00 – 17.00

(Перерыв с 13.00 – 14.00)

Выходной суббота, воскресенье.

Телефоны экстренных служб для СМС оповещений по г. Бобруйску:                                 

Скорая помощь+375 44 738 90 76
МЧС (пожар) +375 29 677 39 84
Лифт   + 375 29 320 40 18
ГАИ, милиция+ 375 29 607 65 28

 

В сообщении обязательно указать:

Фамилию Имя Отчество;

Адрес, подъезд, этаж;

Что случилось;

Код домофона.

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