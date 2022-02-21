Как бобручанам получить услугу переводчика жестового языка?

Учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бобруйска» (далее – центр) информирует.
Для получения услуги переводчика жестового языка гражданину (если он проживает на территории Ленинского района г. Бобруйска) необходимо обратиться в отделение сопровождаемого проживания по адресу: г.Бобруйск, ул. К.Либкнехта, д.58, каб. №204, тел. 72 83 69.
Зачисление осуществляется на основании следующих документов:
- письменное заявление;
- документ, удостоверяющий личность гражданина (паспорт);
- удостоверение инвалида;
- заключение врачебно-консультационной комиссии.
Услуга предоставляется инвалидам по слуху (не более 90 часов в год) и предусматривает:
- перевод с жестового и на жестовый язык во время сопровождения в организации здравоохранения, социального обслуживания, образовательные учреждения, иные государственные органы и организации;
- при трудоустройстве;
- посещении учреждений культуры, спорта;
- участии в массовых мероприятиях, конференциях, экскурсиях;
- оформлении необходимых документов;
- содействие в осуществлении взаимодействия получателя услуги с другими людьми в процессе неформального общения;
- содействие в обеспечении защиты прав получателя услуги и его интеграции в общество.
Время работы:
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница
с 8.00 – 17.00
(Перерыв с 13.00 – 14.00)
Выходной суббота, воскресенье.
Телефоны экстренных служб для СМС оповещений по г. Бобруйску:
|Скорая помощь
|+375 44 738 90 76
|МЧС (пожар)
|+375 29 677 39 84
|Лифт
|+ 375 29 320 40 18
|ГАИ, милиция
|+ 375 29 607 65 28
В сообщении обязательно указать:
Фамилию Имя Отчество;
Адрес, подъезд, этаж;
Что случилось;
Код домофона.