Как безопасно использовать газ в быту

Всем известно, что газ — удобный и один из самых дешевых видов топлива. Мы используем его для приготовления пищи, отопления жилья, горячего водоснабжения. Однако не стоит забывать, что газ из удобного помощника может превратиться в злейшего врага. Используемый в быту газ пожароопасен, а в смеси с воздухом в определённых пропорциях ещё и взрывоопасен. Таким образом, утечки газа и неосторожное обращение с источниками открытого огня могут привести к пожарам. Взрыв газовоздушной смеси происходит не только от открытого огня, но и искры, которая может возникнуть в электрической сети при работе бытового электрического оборудования и приборов.

10 сентября в г.п.Бешенковичи по ул.Черняховского, произошел взрыв газовоздушной смеси в многоквартирном жилом доме. В результате взрыва жильцом дома получены телесные повреждения, повлекшие в последствии смерть.

21 октября произошел взрыв в летней кухни по адресу: Молодеченский р-н, д. Загороское, в результате взрыва газовоздушной смеси жильцом дома получены телесные повреждения, повлекшие в последствии смерть.Владельцам газоиспользующего оборудования следует помнить, что при появлении запаха газа следует немедленно прекратить пользование газоиспользующим оборудованием, перекрыть краны перед газоиспользующим оборудованием и на нем (или вентиль баллона), открыть окна для проветривания помещения, немедленно сообщить в специализированное подразделение газоснабжающей организации по номеру телефона – 104. Запрещается включать и отключать свет, электрические приборы, пользоваться телефоном.

Госэнергогазнадзор напоминает, что пренебрежение правилами безопасности при пользовании газовым оборудованием и приборами – это пренебрежение жизнью своих близких и окружающих, оно может привести к необратимым последствиям».

Соблюдение мер безопасности является залогом безопасности проживания в наших домах и является неотъемлемой частью тепла и уюта. Игнорирование требований безопасности рано или поздно приведет к последствиям, которые не всегда возможно исправить, а соблюдение Правил пользования газом в быту сохранит здоровье Вам и Вашим близким.

Инспектор Бобруйского межрайонного отделения ГУ «Государственный энергетический и газовый надзор» по Могилевской области А. Акулич.