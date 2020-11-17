Как безопасно эксплуатировать бытовые твердотопливные котлы

Госпромнадзором в преддверии, а также в период прохождения осенне-зимнего периода 2020/2021 годов проводится активная работа по профилактике разрывов бытовых котлов, работающих на твердом виде топлива.

В рамках проведения семинаров, круглых столов, рабочих встреч с представителями субъектов промышленной безопасности должностные лица Госпромнадзора дают рекомендации по безопасной эксплуатации бытовых котлов. Кроме этого, Госпромнадзором на системной основе осуществляется информирование общественности по вопросам безопасного прохождения отопительного периода в СМИ.

Справочно. За последние 5 лет произошло 40 чрезвычайных ситуаций связанные со взрывами бытовых водогрейных котлов, установленных в жилых домах и общественных зданиях.

Основной причиной разрывов бытовых котлов является замерзание систем отопления (расширительных баков) с прекращением циркуляции воды, что приводит к резкому повышению давления теплоносителя в котле.

Замерзание систем отопления, как правило, происходит в чердачных помещениях при неутепленных или недостаточно утепленных расширительных баках, в тех случаях, когда котлы эксплуатируются на твердых видах топлива непостоянно или при наличии сквозняков, воздействующих на систему отопления.

В случае отсутствия циркуляции воды в системе отопления при горении топлива внутри поверхностей нагрева котла происходит закипание воды, сопровождающееся ростом давления. При достижении критического давления поверхности нагрева котла разрушаются. Из-за выброса из поврежденного котла большого объема пара и пароводяной смеси происходит повышение давления внутри помещения и, как следствие, разрушение несущих конструкций здания.

С целью предотвращения разрывов бытовых котлов необходимо:

- убедиться, что запорные органы на подающем и обратном трубопроводах открыты, развоздушена система отопления;

- удалить конденсат из нижнего кармана дымовой трубы;

- провести осмотр оголовков дымовых труб и каналов дымоходов и убедиться в отсутствии их обмерзания и закупорки;

- до начала розжига котла открыть линию подпитки системы отопления и контрольную линию заполнения расширительного бака. Истечение воды из контрольной линии говорит о том, что система отопления не замерзла. При этом необходимо убедиться в том, что давление по манометру, установленному на котле, не растет.

Если из контрольной линии заполнения расширительного бака не пошла вода, а давление воды в котле растет и достигает давления в водопроводной сети, это свидетельствует о замерзании системы отопления. В этом случае котел разжигать категорически запрещается.

Необходимо определить место замерзания отопительной системы, отогреть его и только потом, когда из контрольной линии (при открытой подпиточной линии) потечет вода, можно постепенно разжигать котел, все время контролируя давление воды в котле по установленному на нем манометру.

Если давление воды в котле начинает приближаться к максимально допустимому, необходимо срочно прекратить подачу топлива в котел, удалить из котла в безопасное место и залить водой остатки горящего топлива. В этом случае система отопления не отогрета.

Работу по монтажу бытовых водогрейных котлов и отопительной системы рекомендуется выполнять только силами специализированных организаций. При этом необходимо, чтобы работники, выполняющие работы по монтажу и наладке котлов, проводили обучение пользователей с отметкой об этом в паспорте котла.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

использовать самодельные котлы, не оборудованные автоматикой безопасности и контрольно-измерительными приборами;

эксплуатировать неисправные котлы (котлы с неисправными манометрами, предохранительными устройствами) и самовольно отключать или демонтировать их;

проводить растопку котла при отрицательной температуре наружного воздуха при отсутствии циркуляции воды в отопительной системе;

хранить рядом с котлом горючие, смазочные и обтирочные материалы.

Памятка по безопасной эксплуатации бытовых котлов, работающих на твердых видах топлива

Могилевское областное управление Госпромнадзора