Заместитель премьер-министра Леонид Заяц рассказал, как Беларусь переориентирует поставки продовольствия в условиях санкций, на совместном заседании двух палат белорусского парламента, передает корреспондент БЕЛТА.

"В условиях санкционной политики по отношению к нашей стране наши предприятия ведут работу по расширению поставок на традиционные рынки (страны СНГ), а также по переориентации на новые рынки сбыта, прорабатывают новые логистические маршруты в страны дальнего зарубежья. Сегодня география экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья насчитывает около 100 стран мира. Основная доля в экспорте продовольствия приходится на РФ. За десять месяцев удельный вес экспорта в Россию в общем объеме экспорта продовольствия составил 71%, темп роста к аналогичному периоду 2021 года - 124%. Также увеличился экспорт в другие страны СНГ", - сказал Леонид Заяц.

Страны Азии также выступают одними из главных покупателей белорусской продовольственной продукции. "Экспорт в этот регион вырос на 55%. Доля азиатских стран в общем объеме экспорта продовольственных товаров выросла на 1,7 процентных пункта и составила 9%. Экспорт в Китай сложился в сумме $452 млн, рост на 60% к аналогичному периоду 2021 года", - отметил вице-премьер.

"Увеличение объемов экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, освоение новых рынков и расширение присутствия на традиционных рынках сбыта являются ключевыми задачами агропромышленного производства", - резюмировал Леонид Заяц.