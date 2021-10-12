Кадровые изменения в Бобруйской епархии

По просьбе Митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, с 12 октября клирик Бобруйской епархии иеромонах Андрей (Василюк) направляется на служение во вверенную Его Высокопреосвященству Минскую епархию Белорусской Православной Церкви. В связи с чем иеромонах Андрей (Василюк) освобождается от занимаемых им должностей заведующего канцелярией, руководителя отдела религиозного образования и катехизации Бобруйской епархии, настоятеля религиозной общины «Приход храма иконы Божией Матери «Целительница» Бобруйска.

На должность заведующего канцелярией назначен Павел Копылец, руководитель епархиального духовно-просветительского центра «Дружба», на должность руководителя отдела религиозного образования и катехизации назначен протоиерей Димитрий Баркарь, настоятель прихода Свято-Николо-Софийского храма Бобруйска.

12 октября на должность настоятеля религиозной общины «Приход храма иконы Божией Матери «Целительница» Бобруйска назначается иерей Николай Лазовский, который освобожден от должностей настоятеля прихода Свято-Петро-Павловского храма д. Лапичи Осиповичского района, настоятеля прихода храма Рождества Христова р.п. Елизово Осиповичского района Бобруйской епархии Белорусской Православной Церкви. В этот же день временно исполняющим обязанности настоятеля на этих приходах назначается иеромонах Максим (Юндил), с сохранением обязанностей на прежних местах служения.