Качеством школьного питания поинтересуется у населения КГК в ходе проведения «горячей линии» 22 декабря

22 декабря в КГК Могилевской области будет организована «горячая линия» на тему: «О состоянии и качестве школьного питания в учреждениях Могилевской области».

О недостатках в организации процесса, а также о фактах нарушений при использовании средств на эти цели можно сообщать по телефону в Могилеве (8-0222) 62-46-30 с 9 до 16 часов (перерыв с 13 до 14 часов).

Контролеров интересует как мнение родителей, так и самих работников организаций, обеспечивающих питание учащихся в учреждениях общего среднего образования, о наличии проблем в этой сфере и путях их решения.