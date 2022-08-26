Качество торговых услуг рынков Бобруйска под контролем

25 августа управлением торговли и услуг Бобруйского горисполкома проведено совещание с руководителями рынков, где рассмотрены выявленные Комитетом государственного контроля Могилевской области нарушения законодательства о ценообразовании и торговле в ходе мониторинга субъектов торговли, осуществляющих свою деятельность на рынках города.

В результате мониторинга Комитетом неоднократно были установлены факты превышения торговых надбавок на продовольственные товары, торговля без документов, подтверждающих приобретение товаров – все факты были озвучены на совещании начальником управления Еленой Семенчук.

Елена Анатольевна акцентировала внимание на важности оперативного усиления контроля за выполнением поручения Главы государства по повышению качества торгового обслуживания населения, по недопущению необоснованного роста цен на товары, и необходимости обеспечения жесткого контроля в этой сфере, а также о приведении порядка на рынках города.

Результатом совещания стало распоряжение о еженедельном предоставлении отчета представителей администраций рынков о местном анализе розничных цен на социально значимые товары, за качеством оказываемых предпринимателями услуг, а также поручение ознакомить субъектов торговли с законодательством о ценообразовании и мерах ответственности за нарушения в области ценообразования под роспись. Наличие справок, подтверждающих, что продукция выращена на земельном участке, и документов на приобретение товаров, цены на социально значимые товары, сроки годности продукции – эти вопросы должны быть на особом контроле ежедневно.

Начальник управления также подняла вопрос неорганизованной торговли в городе Бобруйске, в том числе на прилегающей территории рынков.

В целях пресечения несанкционированной торговли в неустановленных местах еженедельно службами Бобруйского горисполкома проводятся рейдовые мероприятия по пресечению торговли в неустановленных местах. В ходе рейдовых мероприятий проводится разъяснительная работа с гражданами о том, что реализация продукции в общественных местах и загромождение товаром территории являются нарушением законодательства, что влечет за собой привлечение к административной ответственности.

В целях активизации сбыта выращенной населением продукции в Бобруйске организовано 15 открытых площадок на 130 торговых мест, где торговлю физические лица имеют право осуществлять на безвозмездной основе. Кроме того, информация о вреде здоровью граждан при приобретении товаров в неустановленных местах и мерах ответственности за несанкционированную торговлю размещена в местах несанкционированной торговли.

Однако проводимая работа не дает должного результата, и на прилегающей территории рынков продолжает процветать несанкционированная торговля.

Начальником управления руководителям рынков указано на необходимость организовать на постоянной основе разъяснительную работу с физическими лицами, осуществляющими торговлю на прилегающей территории рынков в неустановленных местах, и размещать информацию о мерах ответственности за несанкционированную торговлю.