Качество банных услуг на контроле КГК

Комитетом госконтроля Могилевской области 12 декабря проведена «горячая линия» на тему «Качество оказываемых населению области услуг бань».

Всего на «горячую линию» поступило 30 обращений, в том числе по объектам банного хозяйства г. Могилева – 8, Могилевского района – 5, Горецкого и Чаусского – по 3, Осиповичского, Круглянского и Хотимского – по 2, Быховского, Кировского, Климовичского, Кличевского и Шкловского – по 1.

Жители области обращали внимание на неудовлетворительное качество оказываемых услуг и состояние объектов банного хозяйства, необходимость возобновления работы ранее закрытых бань, а также изменения режимов их работы.

Поступившие на «горячую линию» обращения направлены для рассмотрения и принятия мер местным органам власти, их решение взято Комитетом на контроль.».