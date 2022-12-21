Качество банных услуг на контроле КГК
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Комитетом госконтроля Могилевской области 12 декабря проведена «горячая линия» на тему «Качество оказываемых населению области услуг бань».
Всего на «горячую линию» поступило 30 обращений, в том числе по объектам банного хозяйства г. Могилева – 8, Могилевского района – 5, Горецкого и Чаусского – по 3, Осиповичского, Круглянского и Хотимского – по 2, Быховского, Кировского, Климовичского, Кличевского и Шкловского – по 1.
Жители области обращали внимание на неудовлетворительное качество оказываемых услуг и состояние объектов банного хозяйства, необходимость возобновления работы ранее закрытых бань, а также изменения режимов их работы.
Поступившие на «горячую линию» обращения направлены для рассмотрения и принятия мер местным органам власти, их решение взято Комитетом на контроль.».
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