К Земле приближается «рождественский» астероид диаметром 140 метров
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По направлению к нашей планете летит астероид 2015 RN35, который в СМИ уже прозвали "рождественским", сообщают РИА Новости.
О приближении небесного тела сообщило Европейское космическое агентство. По его данным, диаметр астероида составляет около 140 м. Пролетит он достаточно близко от Земли - на расстоянии в 680 тыс. км. Это позволит астрономам провести необходимые наблюдения.
Отмечается, что жителям Земли волноваться не стоит - астероид для нашей планеты не представляет угрозы.
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