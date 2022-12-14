К Земле приближается «рождественский» астероид диаметром 140 метров

По направлению к нашей планете летит астероид 2015 RN35, который в СМИ уже прозвали "рождественским", сообщают РИА Новости.

О приближении небесного тела сообщило Европейское космическое агентство. По его данным, диаметр астероида составляет около 140 м. Пролетит он достаточно близко от Земли - на расстоянии в 680 тыс. км. Это позволит астрономам провести необходимые наблюдения.

Отмечается, что жителям Земли волноваться не стоит - астероид для нашей планеты не представляет угрозы.