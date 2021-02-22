К Земле приближается астероид размером со стадион

К Земле 22 февраля приблизится астероид 2020 XU6 размером со стадион. Об этом сообщает научно-исследовательский центр NASA JPL.

По данным ученых, размер космического объекта составляет 213 метров. Он приблизится к планете на расстояние более 4 млн км.

Помимо него 22 февраля к Земле на расстояние 5,6 млн км приблизится астероид 2020 BV9, размер которого составляет 23 м, и 6,9 млн км — астероид 2021 CC5, размер которого составляет 40 м.

В конце декабря NASA сообщало, что к Земле приближаются три астероида. Ближе всех к планете должен был приблизиться самый маленький из них — 2020 YM1, чей размер не превышал разброса 3,1–7 м. По расчетам ученых, расстояние от его центра до центра Земли должно было составить более 629 тыс. км. Расстояние с самым большим астероидом (210 м) должно было составить более 3 млн км.

Тогда советский и российский астроном, академик РАН Михаил Маров отметил в разговоре с РБК, что раньше мимо Земли благополучно пролетали небесные тела размером около 200 м и на расстоянии в три-четыре раза меньше. Доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник НИИЯФ МГУ Александр Панов также не увидел угрозы для планеты в тех астероидах.