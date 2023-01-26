К сведению индивидуальных предпринимателей, имеющих основное место работы

В целях повышения уровня социальной защищенности физических лиц, самостоятельно уплачивающих обязательные страховые взносы (далее - взносы) в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь (далее - бюджет фонда), а также с учетом обязанности уплачивать такие взносы только за периоды осуществления деятельности Законом N 118-З урегулирован перечень льгот для индивидуальных предпринимателей.

С 01.01.2023 из круга лиц, имевших право добровольно уплачивать взносы, исключены индивидуальные предприниматели, которые одновременно с осуществлением предпринимательской деятельности:

- состоят в трудовых отношениях, отношениях, основанных на членстве (участии) в юридических лицах любых организационно-правовых форм;

- являются собственниками имущества (участниками, членами, учредителями) юридических лиц и выполняют функции руководителей этих юридических лиц .

Это означает, что трудоустроенные индивидуальные предприниматели, так же как и все остальные категории физических лиц, самостоятельно уплачивающих взносы в бюджет фонда, в период нахождения в трудовых отношениях будут обязаны уплачивать взносы в бюджет фонда в течение отчетного года, но не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

При этом сохраняется норма о том, что индивидуальные предприниматели вправе не уплачивать взносы в бюджет фонда за периоды неосуществления в отчетном году предпринимательской деятельности с указанием таких периодов в документах персонифицированного учета по форме ПУ-3 "Индивидуальные сведения".

Одновременно следует отметить, что по-прежнему право на добровольное участие в системе государственного социального страхования имеют индивидуальные предприниматели, которые одновременно с осуществлением предпринимательской деятельности:

- являются получателями пенсий;

- имеют право на пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет;

- получают общее среднее, профессионально-техническое, среднее специальное, высшее образование в дневной форме получения образования .

Указанные изменения направлены на установление равного подхода в части предоставления льгот по уплате взносов для всех участников системы социального страхования - работающие граждане уплачивают взносы по всем основаниям независимо от количества мест работы.

Ленинский районный отдел Бобруйска Могилевского областного управления ФСЗН