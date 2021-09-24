К сведению трудоспособных граждан, незанятых в экономике

Обращаем внимание трудоспособных граждан, незанятых в экономике на то, что в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 252 от 23 апреля 2020г. «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 24 апреля 2018 г. № 314», в отопительный сезон начисления за услуги теплоснабжение и газоснабжение при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов будут осуществляться по ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание.

В связи с вышесказанным предлагаем Вам:

предоставить в городскую комиссию по координации работы по содействию занятости населения Бобруйского горисполкома документы, подтверждающие Вашу занятость до 28.10.2021 г. в кабинет 503 (пл. Ленина, 1, Бобруйский горисполком), либо выслать документы по эл. почте: secret@bobruisk.by. Если Вы в поиске работы обращайтесь по вопросам трудоустройства в городскую комиссию по координации работы по содействию занятости населения Бобруйского горисполкома по телефону 68-00-12., или в управление по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома, ул. Гоголя, 7, либо по телефону 72-04-70.

Информация о порядке включения в список граждан, не занятых в экономике, о реализации Декрета №3 размещена на официальном сайте Бобруйского городского исполнительного комитета (http://bobruisk.by/sozzachita/decree/). «О содействии занятости населения. Декрет № 3».