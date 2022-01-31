«К сведению пассажиров!

С 31.01.2022г. по 31.03.2022г. отменяются следующие рейсы:

Рабочий день:

маршрут № 6

Микрорайон № 6 6.12 7.45 9.15 15.56 17.26 Дзержинского – Парковая 6.52 8.22 9.52 14.57 16.33 18.03 Парковая 7.02 8.32 10.02* 15.08 16.43 18.13* Дзержинского – м-н № 6 7.09 8.39 15.20 16.50

маршрут № 8а

Парковая 6.56 8.26 9.56 11.53 13.23 16.06 17.36 19.00 20.50 Дзержинского 7.03 8.33 10.30 12.00 13.30 14.43 16.13 17.43 19.07 20.58

Микрорайон «Западный» 6.11 7.41 9.11 11.08 12.38 14.05 15.21 16.51 18.18 19.51

маршрут № 9

Дзержинского 7.16 8.26 9.36 10.45 11.55 13.05 14.54 16.04 17.14 18.20 19.25 20.15 21.21

М-н «Западный» 6.41 7.51 9.01 10.11 11.20 12.30 13.40 15.29 16.39 17.49 18.52 20.46 22.02

маршрут № 14

Дзержинского 6.08 7.14 8.20 9.26 11.01 12.07 13.13 14.11 14.32 15.38 16.44 17.50

М-н «Западный» 6.41 7.47 8.53 10.28 11.34 12.40 13.46 14.44 15.05 16.11 17.18 18.23

маршрут № 18б

Дзержинского 8.50 10.40 12.23

Микрорайон № 6 9.40 11.30 13.15

маршрут № 33

Дзержинского 14.10 15.04 15.58 16.55 17.55 18.42 рынок «Западный» 14.38 15.32 16.26 17.23 18.23 19.10

Выходной день:

маршрут № 5

Дзержинского 9.55 10.45 11.30 12.05 12.50 13.40

Киселевичи 9.15 10.20 11.05 11.47 12.30 13.10

маршрут № 6

микрорайон № 6 17.06**

маршрут № 9

Дзержинского 7.05 8.10 9.25 11.00 12.10 13.25 14.40 15.50 17.02 18.37 19.50

М-н «Западный» 7.38 8.43 10.00 11.35 12.45 14.00 15.15 16.23 17.35 19.15 20.25

маршрут № 13А

Вокзал 8.02 9.17 10.32 12.32 13.47 15.02 16.17 17.32 Светлогорская 7.30 8.45 10.00 11.15 13.15 14.30 15.45 17.00 18.15

маршрут № 18б

Дзержинского 9.35 11.00 12.38 14.25 16.15

Микрорайон № 6 10.20 11.48 13.40 15.15

маршрут № 33

Дзержинского 9.42 10.36 11.30 12.24 13.18 14.12 15.46 16.40 17.32 18.28 19.22

рынок «Западный» 10.09 11.03 11.57 12.51 13.45 14.39 16.13 17.07 18.01 18.55 19.49

* - до ул. Орловского

** - до ул. Дзержинского

Отменяется заезд автобусов маршрута № 70 «ул. Дзержинского – ВСК «Лесной» отправлением от о.п. «ул. Дзержинского» в 7.25 7.45 14.15 14.40 на остановочный пункт «Рынок «Еловики».