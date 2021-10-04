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COVID-19Общество

К сведению пассажиров!

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К сведению пассажиров!

Бобруйский городской исполнительный комитет напоминает, о необходимости соблюдения масочного режима в салонах общественного транспорта, легковых такси.

Берегите себя и окружающих Вас людей!

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