К сервису по выдаче наличных держателям карт уже подключились 500 точек продаж по всей стране, сообщили БЕЛТА в отделе коммуникаций и рекламы ОАО "Беларусбанк".

Данную услугу Беларусбанк предложил клиентам полтора года назад, и за это время было проведено порядка 38 тыс. операций по выдаче наличных на общую сумму более Br2,6 млн.

В банке напомнили, что эта услуга с 1 января 2022 года предоставляет возможность снятия наличных в организациях торговли (сервиса) (ОТС) на территории всей страны согласно постановлению Совета Министров и Национального банка №924/16 от 6 июля 2011 года.

"Сервис удобен как для субъектов хозяйствования - владельцев организаций торговли и сервиса, так и покупателей. Первые могут таким образом сократить свои расходы на инкассацию денежной наличности и увеличить товарооборот, привлекая клиентов. Вторые - снять наличные даже там, где нет банкомата и отделения банка", - отметили в отделе.

Сумма наличных денежных средств по одной операции не должна превышать 5 базовых величин (Br160). В Беларусбанке обратили внимание, что банк не взимает комиссию за снятие наличных. За проведение операции может взиматься плата банком, выпустившим карточку.