К семилетней Кире Куруленко из Буда-Кошелева вернулась болезнь. Ей снова предстоит тяжелая борьба с раком

Семилетняя Кира мечтает учиться в школе и отмечать день рождения дома, с семьей. Сейчас малышка занимается с педагогами дистанционно.

Что случилось?

Четыре года назад история Киры Куруленко потрясла Буда-Кошелево и всю область. У девочки держалась температура, после УЗИ семья из райцентра услышала страшный диагноз: нейробластома забрюшинного пространства с метастазами в лимфоузлах и костном мозге четвертой стадии. С таким диагнозом многие врачи на Украине и в России отказывают в лечении, но в Беларуси советовали не сдаваться.

Кира по-геройски прошла шесть блоков химиотерапии, трехчасовую операцию по удалению опухоли, после – трансплантацию костного мозга. Чтобы к девочке не вернулась болезнь, врачи посоветовали лечение антителами. В Германии для этого требовалось около 150 тысяч евро. Сумму помогли собрать, поддержали Киру жители области и далеко за ее пределами. В 2020-м девочка начала хромать, в апреле узнали, что вернулась болезнь, хотя еще в начале года показатели были в норме, рассказала мама Ольга Куруленко. Рецидив произошел с поражением левой малой берцовой кости.

Почему новое лечение такое дорогое?

Родителей предупреждали, что такое может случиться, более того, болезнь возвращается в большинстве случаев. Вероятно, Кира долго находилась в ремиссии благодаря иммунотерапии. Сейчас она требуется вновь. Родители нашли клинику в Испании. Необходимо 306 887 евро. Раковые клетки адаптируются, поэтому нужны новые подходы, лечение немного изменят. Именно поэтому цена настолько высокая. К сожалению, иммунотерапию детям после рецидива в Беларуси не делают, отмечает мама. Но семья, само собой, не отказывается от той помощи, которую оказывают у нас в стране.

Сейчас родители всеми силами пытаются помочь старшей дочери. На их странице в социальных сетях недавно появился пост, о чем мечтает Кира. Это совершенно простые вещи: учиться в школе рядом с другими детьми и праздновать день рождения дома, с семьей.

Как помочь?

Перечислить пожертвование на карту Беларусбанка 4255 1901 2053 4378 09/23 (папа Куруленко Андрей).

Пополнить счет на номере МТС (Беларусь) +375 33 902-22-66. Есть услуга «Поделись балансом» *363*375339022266*сумма#вызов

Перевести деньги на благотворительные счета Беларусбанка (открыт в Буда-Кошелеве на имя Андрея Куруленко для лечения дочери Куруленко Киры).

Транзитный счет: BY12 AKBB 3819 3821 0003 1000 0000.

Белорусские рубли: BY94 AKBB 3134 0000 0736 1312 0307.

Российские рубли: BY42 AKBB 3134 0000 0735 8312 0307.

Доллары: BY57 AKBB 3134 0000 0735 7312 0307.

Евро: BY79 AKBB 3134 0000 0736 2312 0307.

Стать волонтером, например можно распространять листовки. Для этого необходимо связаться с родителями Киры по тел. 8 (029) 214-64-66.

Источник: http://gp.by

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