К профессиональному празднику – Дню работников леса: директор ОАО «ФанДОК» рассказал об успехах предприятия

– Андрей Иванович, прошлый год был успешным, предприятие работало стабильно и с хорошей прибылью. Расскажите, как сейчас складывается обстановка на производстве, с какими проблемами сталкиваетесь в этом году и как их решаете?

– Некоторые трудности, а скорее их можно назвать мелкими неудобствами, у нас возникли последние два-три месяца после ввода санкций. Потребовалось перестроить ассортимент выпускаемой продукции, экспортные потоки. Для примера, у нас больше 80 процентов экспорта приходилось на долю европейского рынка, США и Украины. Буквально 2-3 процента на Азербайджан и Россию. Поэтому, естественно, пришлось перестраиваться, искать другую логистику. На сегодняшний момент мы не уходим с европейского рынка и продолжаем отгружать туда мебель. Причем практически удвоили поставки по сравнению с началом года. Наша продукция находит спрос в России (хотя там много крупных производителей и огромная конкуренция), Азербайджане, Иране, Турции, Казахстане, Узбекистане, Грузии. В основном это мебель из массива сосны, из березы. Увеличилась и сильно подросла линейка мебели на основе натуральных материалов. Если раньше это были только кровати, то теперь еще новые модели комодов, шкафов, столов. В перспективе выпуск стульев. Мы подготовили отдельный цех и потихонечку устанавливаем там оборудование. Кроме того, выстроили отдельный поток на мебельной фабрике по выпуску дверей всех типов, начиная от самых дешевых до самых дорогих из массива. И они пользуются спросом, есть заявки от организаций и физических лиц. Недавно ОАО «ФанДОК» выиграло тендер на поставку мебели для реставрации Жиличского дворцово-паркового комплекса. У нас в штате хорошие резчики, а там преимущественно будет мебель на основе ручной резьбы. Очень интересное и ответственное направление.

– В прошлом году на «ФанДОК» приезжал заместитель Премьер-­министра, тогда акцент делали на мебельное производство. Все ли из намеченного удалось выполнить?

– Мы успели провести полную модернизацию мебельной фабрики и давно вышли на запланированные показатели. Сейчас она полноценно работает в двухсменном режиме, полностью загружена и имеет полуторамесячный объем заказов. Ориентируемся на выпуск мебели, углубляя переработку и расширяя линейку, при этом увеличиваем клиентскую базу. Любое расширение производства необходимо увязывать с наличием потребителей, поэтому сейчас очень активно работаем и с торговыми сетями, и с Интернет-торговлей. С августа наметился значительный рост объемов продаж. Думаю, с нового года уже перейдем на трехсменный режим работы мебельной фабрики.

– В чем отличие мебели «ФанДОКа» от конкурентов? Чем привлекаете клиентов?

– На протяжении 5-7 лет работаем только из массива. Если человек разбирается в мебели, никогда не поставит дома мебель из ДСП, которая выделяет вредный формальдегид. Европейский рынок ценит натуральный материал, медленно это осознание приходит и к нам. Конечно, по цене сложно конкурировать с продукцией из более дешевых материалов. Но за счет того, что производим мебель по полному циклу, то есть от начала заготовки до выпуска, можем сэкономить, рационально используя древесину. В линейке мебели из натуральной древесины по цене мы очень конкурентоспособны.

– Поделитесь перспективами на ближайшее будущее?

– Наиболее проблемным моментом по-прежнему остается реализация фанеры, но в этом направлении есть серьезные подвижки. С помощью Торгово-­промышленной палаты мы провели предварительные переговоры. Скорее всего, в ближайшее время подпишем контракт на поставку фанеры в ЮАР. На прошлой неделе у нас была представительная делегация из Пакистана, и уже есть первые наработки. Намечаются очень существенные объемы продаж и хорошие цены, остается проработать только логистику. В этом году продолжаем модернизацию производства, установили и запустили новую линию лесопиления. Следующий этап – покупка у наших коллег линии по производству поддонов, запуск их в серийное производство, что позволит углубить обработку древесины. И реализуем планы по расширению линейки и увеличению объемов мебели, что предполагает переход фабрики на круг­лосуточный режим работы.

– Ваши пожелания коллективу к профессиональному празднику.

– По традиции к празднику награждены лучшие работники предприятия. Хочу пожелать всем в нашем сплоченном коллективе благополучия и материального достатка, чтобы получали удовольствие от работы, успехов во всех делах, а самое главное – здоровья!