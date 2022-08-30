К первому месту работы — хорошее жилье

В эти дни представители отраслевых профсоюзов проводят встречи с молодыми специалистами выпуска 2022 года, чтобы изучить возможные проблемные вопросы и при необходимости оказать по ним помощь.

В нынешнем году на свое первое рабочее место в Бобруйском районе прибыл 71 выпускник высших, средних специальных и профессионально-технических учебных заведений. Среди них есть и те, кто нуждается в жилье. Некоторые организации обеспечивают юношей и девушек местами в общежитиях, выделяют комнату в доме либо компенсируют затраты по найму жилых помещений. Чтобы выяснить, как выполняются гарантии и обеспечивается социальная защищенность молодежи в организациях и на предприятиях, профсоюзы района проводят мониторинги условий труда и быта прибывших на первое место работы юношей и девушек. Во время одной из таких поездок журналист «районки» присоединился к лидерам районного объединения профсоюзов Виталию Сидюку и райкома профсоюза работников АПК Надежде Дудаль.

— Предоставление жилья — один из наиболее острых вопросов социально-экономической защиты молодых специалистов», — отметил Виталий Сидюк. — Молодежь района в 2022 году приступила к работе в различных сферах: сельском хозяйстве, лесохозяйственной, социальной и пр. Из числа прибывших молодых специалистов 52 начали свою трудовую деятельность в сельскохозяйственных организациях. С мониторингом едем к ним.

По мнению Надежды Дудаль, решение жилищного вопроса — главная задача при закреплении этой категории сотрудников в сельхозпредприятиях и оптимальное решение кадрового вопроса. «Потому организации стараются предоставить нуждающимся начинающим работникам достойное жилье. Во время мониторинга особое внимание обращаем на создание комфортных условий для проживания и работы молодых специалистов».

Для выпускницы Бобруйского аграрно-экономического колледжа Анастасии Лавриненок трамплином в профессию стало ОАО «Невский-Агро». Ей, как штукатуру строительной бригады, предоставили комнату в общежитии. Девушка говорит, что комната досталась светлая, теплая. Бытовые приборы у нее свои. Жилье находится недалеко от места сбора бригады, поэтому на дорогу до рабочего места уходит всего несколько минут.

В СПК «Гигант» — 10 молодых специалистов. Присоединившаяся к нам заместитель председателя по идеологической работе Анастасия Гацко сообщила, что одним из первых документов, с которым в хозяйстве знакомят каждого при приеме на работу, является коллективный договор. Там есть раздел, где предусмотрены меры поощрения и поддержки молодых работников, в том числе тех, для кого «Гигант» — первая ступенька в профессиональной карьере.

Проблем с обустройством на новом месте не было и у выпускника Кличевского аграрно-технического колледжа Евгения Супрунчика. — Мне сразу предоставили жилье в агрогородке: трехкомнатный дом, который я делю с новым другом, кстати, тоже молодым специалистом этой организации. А недавно в третьей комнате поселился начинающий учитель.

Молодой человек не исключает, что после отработки останется в наших краях. К тому же и стимул у него есть — любимая девушка, которая также трудится в сельхозпредприятии.

Подводя итог поездки, Виталий Сидюк отметил, что в ходе рейдов, направленных на изучение условий труда и жизни молодых специалистов, выявляются некоторые проблемные моменты в организации налаживания нормальных условий быта. «Однако большинство из них решается в штатном порядке. Нерешенные сразу остаются под контролем профсоюзов».

Бобруйский районный исполнительный комитет