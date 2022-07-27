К осеннему подъему вирусных заболеваний готовятся медицинские учреждения Могилевщины
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Медики призывают уже сейчас прийти на прививку против коронавируса.
Опыт предыдущих волн эпидемии показывает, что коллективный иммунитет позволит эффективно противостоять вирусу, а привитые люди заболевание переносят легче. И сейчас - самый благоприятный период для вакцинации от ковид.
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