К осеннему подъему вирусных заболеваний готовятся медицинские учреждения Могилевщины

Медики призывают уже сейчас прийти на прививку против коронавируса.

Опыт предыдущих волн эпидемии показывает, что коллективный иммунитет позволит эффективно противостоять вирусу, а привитые люди заболевание переносят легче. И сейчас - самый благоприятный период для вакцинации от ковид.

ТРК «Могилев»