К новым идеям. Депутаты горсовета обсудили работу Молодежного парламента

Молодые, серьезные, активные, готовые участвовать во всех значимых мероприятиях, выдвигать и реализовывать интересные инициативы и вести за собой активную молодежь. При этом они внимательно прислушиваются к советам опытных людей, стремятся к сотрудничеству с общественными объединениями. Ребята-лидеры из Молодежного парламента при Бобруйском городском Совете депутатов рассказали о деятельности и планах на заседании постоянной комиссии по регламенту, депутатской этике, местному самоуправлению, СМИ и связям с общественностью. Сегодня в составе Молодежного парламента 65 молодых людей, избранных в учреждениях образования и организациях Бобруйска в октябре 2021 года.

– Деятельность Молодежного парламента направлена на удовлетворение потребностей молодежи, создание благоприятной среды для реализации творческого потенциала и амбиций молодых людей. Но самое важное – это представление интересов молодежи на уровне города и всей страны, – обозначил в начале выступления Илья Печень, заместитель председателя Молодежного парламента.

Почти за год работы молодые парламентарии проявили себя, участвуя в диалоговых площадках, городских и республиканских мероприятиях. Не остались в стороне при обсуждении вопросов по внесению изменений и дополнений в Конституцию Беларуси. В мае и июне ребята присоединились к патриотическим акциям, проектам и митингам, посвященным Дню Победы, 100-летию пионерского движения, Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, Дню освобождения Бобруйска и другим. В День защиты детей навестили и поздравили ребятишек из детского дома.

– Сейчас мы полностью сфокусированы на разработке проектов и акций, которые пойдут на пользу нашему городу и обществу. Из ближайших намеченных проектов – курсы молодого предпринимателя и курсы финансовой грамотности. Пока изучаем материалы по теме, хотим приглашать грамотных специалистов, готовых поделиться опытом и информацией, организовывать встречи и проводить занятия онлайн по подписке с помощью видеоматериалов, – поделился задумками Илья Печень. – Мы смотрим в будущее с горящими глазами и готовы дальше работать на развитие города и нашей страны.

Обсуждая возможные направления деятельности Молодежного парламента, председатель комиссии Инна Новикова обратила внимание на криминогенную обстановку в молодежной среде, когда молодые люди попадают в ситуации, связанные с нелегальным оборотом наркотиков. «Хотелось бы, чтобы вы позитивным примером и активностью помогли нам в работе с молодежью и разработали проект, направленный на профилактику и преодоление таких негативных тенденций», – предложила Инна Анатольевна.

– Сегодня ваша задача привлекать нашу молодежь в активную деятельность Молодежного парламента, информировать о своей работе через соцсети, чтобы в учебных заведениях и в городе знали, чем вы занимаетесь и что делаете, включались в вашу работу, – заметил председатель городского Совета депутатов Михаил Желудов.

Второй вопрос, который рассмотрели на заседании постоянной комиссии, касался работы с обращениями граждан. Как сообщила начальник управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Бобруйского горисполкома Наталья Ломако, за первое полугодие поступило 1001 обращение, что на 189 меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Наибольшее их количество по-прежнему связано с вопросами ЖКХ. Однако Наталья Сергеевна отметила, что по сравнению с прошлым годом эта цифра значительно снизилась. По вопросам жилищного фонда бобруйчане обращались по поводу предоставления арендного и социального жилья, с нареканиями на деятельность председателей ПЖСК и товариществ собственников. В первых строчках списка также обращения в сфере строительства, торговли, труда и занятости, землепользования, социального и пенсионного обеспечения. В Бобруйский городской Совет депутатов за 8 месяцев поступило 14 обращений граждан, из них половина по ЖКХ и благоустройству. Ни одно обращение не остается без внимания: людям разъясняют информацию и помогают решить их проблемы.