К концу недели в Беларуси похолодает

"Начало 2021 года оказалось на 2-6 градусов теплее климатической нормы. Основная порция осадков в первые дни года была связана с прохождением циклона "Кира". Причем в южных районах Беларуси осадки выпадали в основном в виде дождя, в то время как по северу отмечался мокрый снег, там сугробы значительно подросли. На утро 4 января снежный покров наблюдается в основном по северу страны, его высота колеблется от 1 до 12 см. В районе метеостанции Верхнедвинск сугробы достигают 18 см", - рассказали в Белгидромете.

Во вторник, 5 января, под влиянием атмосферных фронтов ночью на большей части территории, днем преимущественно по западу страны пройдут осадки (дождь, мокрый снег). В теплой и влажной воздушной массе ночью и утром во многих районах будут сгущаться туманы, ухудшающие видимость до 100-500 м. Местами ожидается слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер прогнозируется восточный умеренный, днем в отдельных районах порывистый. Температура воздуха в течение суток составит от минус 1 до плюс 5 градусов.

В среду, 6 января, фронтальные разделы, смещающиеся с территории Украины, обусловят ночью местами, утром и днем на большей части территории Беларуси кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах ожидаются туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер прогнозируется восточный, юго-восточный умеренный, ночью порывистый. Температура воздуха ночью составит от минус 5 до плюс 2 градусов, днем будет от минус 3 до плюс 4.

В четверг, 7 января, ночью на большей части территории, днем местами по стране пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер прогнозируется восточный умеренный. Температура воздуха ночью составит от минус 6 до плюс 1, днем - от минус 3 до плюс 3 градусов.

"В конце недели направление ветра изменится на северо-восточное, температурный фон начнет понижаться. Будут преобладать снег и мокрый снег, лишь в южных районах при слабоположительных температурах еще будет отмечаться мокрый снег с дождем", - отметили в Белгидромете. В пятницу и субботу, 8-9 января, на большей части территории Беларуси пройдут осадки (снег, мокрый снег, по югу с дождем). В отдельных районах ожидается слабый туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 6 до плюс 1, местами - до 8 градусов мороза. Днем будет от минус 4 до плюс 3.

В воскресенье, 10 января, местами по стране пройдет кратковременный снег, мокрый снег. В отдельных районах ожидается слабый туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 1 по югу до минус 10 по северу, днем будет от нуля до 7 градусов мороза.