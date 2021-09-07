К концу года в Беларуси будет 600 заправочных станций для электромобилей

"Белоруснефть" до конца года увеличит до 600 единиц число заправок для электротранспорта, что полностью покроет потребности и даже немного их превысит. Об этом сообщил журналистам генеральный директор ПО "Белоруснефть" Александр Ляхов по итогам доклада Президенту Беларуси.

Сеть электрозаправок "Белоруснефти" сейчас насчитывает 457 единиц. "До конца года планируем выйти на рубеж 600. Этого вполне достаточно для сегодняшнего количества автомобилей. Более того, мы работаем на опережение. Думаю, это создает хорошие предпосылки для перевода и субъектов хозяйствования, и населения на электротягу", - сказал руководитель производственного объединения.

В будущем Белоруснефть планирует строить быстрые зарядные комплексы, которые позволяют за короткий промежуток времени заправлять автомобиль. "За ними перспектива, - убежден Александр Ляхов. - Производителем оборудования для электрозаправочных станций является предприятие "Витязь", которое расположено в Витебской области".