К духовным истокам. Состоялось награждение победителей VII республиканского конкурса «Библиотека – центр духовного просвещения и воспитания»

28 ноября в рамках VII Белорусских рождественских чтений «От купели крещения – к вершинам религиозной мысли: 1030-летие основания Полоцкой епархии и 200-летие со дня рождения Федора Михайловича Достоевского» в столичном Храме-­памятнике в честь всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших, состоялось награждение победителей VII республиканского конкурса «Библиотека – центр духовного просвещения и воспитания» и III республиканского конкурса «Свет милосердия».

Грамоты Патриаршего Экзарха вручили председатель Синодального отдела Белорусской Православной Церкви по сотрудничеству со светскими учреждениями образования протоиерей Федор Повный и председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению протоиерей Кирилл Шолков. Отметим, что городская библиотека №8 имени Евфросинии Полоцкой стала победительницей республиканского конкурса «Библиотека – центр духовного просвещения и воспитания» в номинации ­«Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи».

– Очень приятно, что наш труд был отмечен, так как работа ведется действительно большая. Мы сотрудничаем с различными организациями, духовно-­просветительскими центрами, приходами, школами, пропагандируем духовность, нашу белорусскую культуру, историю, нравственные основы жизни человека, которые стоит перенять в светской жизни читателям, в особенности детям. Ведь это наши истоки. И при помощи книг, литературных примеров мы помогаем прикоснуться к ним. И видим отдачу: большинство детей, которые с первого класса приходили к нам на мероприятия, до сих пор наши читатели, и они выросли хорошими людьми. То есть работа дает плоды, и это радует, – отметила Наталья Ковгореня, заведующий городской библиотекой №8 имени Евфросинии Полоцкой.

Под покровом святой Евфросинии

Создание условий для воспитания духовно-нравственной культуры личности, морально-эстетических принципов, уважения к историческому наследию стало приоритетным направлением работы библиотеки с 2004 года, когда ей было присвоено имя Евфросинии Полоцкой. Более 10 лет здесь проводится работа в рамках целевой программы «С книгой к истокам духовности». Особое внимание коллектив уделяет пропаганде жизни и трудам белорусской просветительницы, покровительницы и небесной заступницы земли белорусской Евфросинии Полоцкой. В библиотеке проводятся экскурсии, оформлены постоянно действующие тематические экспозиции. Ежегодно в сентябре здесь состоятся Евфросиньевские чтения. В этом году они прошли под девизом «І слова ў слове адгукнецца».

Сотрудничество с Бобруйской епархией

Духовно-нравственное просвещение и воспитание детей и молодежи осуществляется при поддержке и в сотрудничестве с клириками Бобруйской епархии Белорусской Православной Церкви. Практически ни одно крупное мероприятие в библиотеке, пожалуй, не обходится без надежных партнеров и читателей. Коллектив стремится к постоянному пополнению книжного фонда документами по православию. сегодня здесь насчитывается свыше 400 экземпляров, которые пользуются большим спросом у читателей.

Постоянно используются в различных массовых мероприятиях факсимильные издания уникальных памятников книжно-­письменной культуры Беларуси, имеющиеся в фонде библио­теки: «Туровское Евангелие», «Житие блаженной Евфросинии, игумении монастыря Вседержителя Святого Спаса во граде Полоцке», «Слуцкое Евангелие», «Кніжная спадчына Францыска Скарыны», «Букварь» (1618 г.), «Букварь языка славянского» (Вильня, 1767 г.).

«Кніжкіна гісторыя»

В 2017 году в библиотеке начал работу белорусскоязычный культурно-просветительский проект «Кніжкіна гісторыя». Проект остается актуальным до сих пор. Он способствует приобщению детей к библиотеке, белорусскому языку и национальной книжной культуре. Ребята знакомятся с историей букв и алфавита, с древними рукописными книгами, появлением первых библиотек, жизнью и деятельностью Е. Полоцкой, наследием Ф. Скорины, узнают много интересного о современном книгопечатании и современной белорусской книге, а также встречаются с детскими писателями. На каждом занятии их ждут диа­логи, игры и творчество. Планируются мероприятия в рамках проекта и в 2022 году, в год 505-летия белорусского книгопечатания.

Социальные проекты

Городская библиотека №8 имени Евфросинии Полоцкой принимает участие и в реализации инновационного проекта в яслях-саду №№5, 44 «Внедрение модели формирования культуры межличностного общения детей дошкольного и школьного возраста на православных традициях и ценностях белорусского народа в условиях государственного двуязычия» (2019-2024 гг.). Сотрудники библиотеки проводят различные мероприятия для детей православных групп, родителей и воспитателей этих учреждений образования. Налажено сотрудничество библиотеки и социального приюта (Социально-педагогический центр Ленинского района г. Бобруйска). Дети, попавшие в сложную жизненную ситуацию и временно находящиеся в приюте, вместе с педагогами посещают такие мероприятия, как книжно-­познавательное путешествие «Откуда к нам пришла книжка», час духовности «Святая преподобная Евфросиния» и другие. Кроме того, библиотека совместно с приходом Свято-Николо-Софийского храма Бобруйской епархии ежемесячно проводит духовно-просветительский лекторий «О душе и не только».

«Живое слово»

К Году народного единства в Респуб­лике Беларусь и 800-летию со дня рождения благоверного святого князя Александра Невского был организован и проведен литературный конкурс «Живое слово». Организаторами являлись Бобруйская городская организация общественного объединения «Белорусский союз женщин», Духовно-просветительский центр святой преподобномученицы великой княгини Елисаветы прихода Елисаветинского храма. Его участниками были любители книги и чтения, прихожане храмов, члены БСЖ, студенты колледжей, читатели городских библиотек. Состоялись прослушивание участников и просмотр видеоматериалов, предоставленных ими по двум номинациям – «Патриотизм» и «Православие».

Издательская деятельность

Для всестороннего удовлетворения запросов пользователей, раскрытия и продвижения книжного фонда духовно-­нравственного направления сотрудники библиотеки не забывают и об информационно-издательской деятельности. Разработаны серии буклетов: «Асоба ў культурнай прасторы», «Семейная азбука», «Унікальныя помнікі кніжна-пісьмовай культуры Беларусі», «Православные святые Беларуси», «ХХI веку здоровое поколение». Библиотекари составляют брошюры о жизни и деятельности белорусских просветителей, писателей. В будущем планируется создание в библиотеке и собственного ­духовно-просветительского центра.