К беде от сигареты и от водки путь короткий

О вреде курения знает каждый. Проблема обостряется, когда к сигарете добавляется алкоголь. Поступки одурманенных алкоголем людей редко бывают разумными и логичными. А вот предсказать развитие событий можно.

Курильщик засыпает с сигаретой в руке... и именно с этой минуты человеческая жизнь начинает тлеть вместе с сигаретой, отсчет времени измеряется несколькими часами. В 2021 году в области на пожарах погибло 104 человека, 77 из которых на момент возникновения пожара находились в состоянии алкогольного опьянения.

Пример: Новогодняя ночь наступившего 2022 года стала роковой для 55-летнего жителя Осипович. Тревожное сообщение о пожаре частного жилого дома по ул. Чумакова поступило в службу МЧС 1 января около 9 часов утра. Происходило горение внутри дома. До прибытия спасателей, гости, ночевавшие в доме, вытащили из жилья хозяина. Однако было уже поздно. Мужчина погиб. В результате пожара поврежден 1 кв.м пола и имущество в доме. Причина пожара и обстоятельства гибели устанавливаются. Рассматриваемые версии: неосторожное обращение с огнем при курении.

Для того, чтобы не повторять трагические ошибки – бросайте курить! Если привычка сильнее – курите безопасно: не бросайте окурки на пол и не курите в постели. Окурки нужно складывать в жестяную банку, наполненную водой. Если пользуетесь пепельницей- тушите сигарету до последней искры, так как иногда порыва ветра достаточно для того, чтобы сигарета выпала из пепельницы. Забудьте о привычке выбрасывать окурки с окна или балкона. Чтобы к Вам не залетел горящий окурок, закрывайте балконные рамы и окна, а также не храните там легковоспламеняющиеся жидкости.

Если в Вашей семье есть человек, который любит курить в постели и беспорядочно разбрасывать окурки- усильте за ним контроль и установите автономные пожарные извещатели в жилых комнатах. На всякий пожарный!