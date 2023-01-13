К 85-летию Могилевской области. Опорный пункт на Березине

Если бы не война…

В 1938 году Бобруйский район вошел в состав Могилевской области, а его центр получил статус города областного подчинения. К 1940-му в нем проживали около 85 тысяч жителей, из которых более 10 тысяч работали почти на ста предприятиях. В 30 школах свыше полутысячи педагогов учили и воспитывали более 13 тысяч учащихся, ребят принимали 38 детских дошкольных учреждений. В городе на Березине действовали 11 клубов, 13 библиотек, театр, 3 кинотеатра, музыкальная школа.

Уже в первый год вхождения в состав области – 85 лет назад – Бобруйск отметился значительным вкладом в общую копилку достижений Могилевщины.

В предвоенные годы набирал силу крупнейший в Европе деревообрабатывающий комбинат, расширяла производственные горизонты швейная фабрика имени Дзержинского, не сдавали позиций старейшие кондитерская фабрика «Красный пищевик» и машиностроительный завод имени Сталина, обретали уверенность в работе гидролизный и другие заводы. Именно в те годы гремела слава стахановцев-ударников

с этих предприятий Е.И. Гладышева, И.С. Коровкина и других. Но затем на нашу землю пришли захватчики.

В одном строю орденоносцы

Постановлением Президиума Верховного Совета БССР от 8 января 1954 года и Указом Президиума Верховного Совета СССР в Беларуси были ликвидированы Барановичская, Пинская, Полесская, Полоцкая и Бобруйская области. Из нашей восемь районов тогда отошли к Минской, два – к Гомельской, а четыре района и Бобруйск – к Могилевской. Но темп, набранный Бобруйском в статусе областного центра, продолжали наращивать и в самом большом на тот момент райцентре Беларуси.

В 1956 году вошли в строй действующих мясокомбинат и пивзавод, школа для глухонемых и лесотехническая школа, а через два года – гостиница «Бобруйск» и зеркальная фабрика. Через четыре года начали работать меховая фабрика, заводы тракторных деталей и агрегатов, «Сельмаш», а год спустя – кинотеатр «Мир». В 1965-м был заложен фундамент первых производств Белорусского шинного комбината. Тогда же были введены в эксплуатацию кожевенный комбинат, галантерейная фабрика, кинотеатр «Победа», началось строительство молочного завода. Еще через год был открыт техникум химической промышленности, параллельно в конце года было основано профтехучилище №95, готовившее кадры рабочих для шинной промышленности. В конце 1970-го вступили в строй действующих больница на улице Октябрьской, первая очередь ТЭЦ-2. В следующем году были созданы производственные объединения «Бобруйскдрев» и «Беларусьрезинотехника». 31 декабря 1971 года сборку первой белорусской шины провели бобруйские шинники Николай Андреев и Сергей Петруша. В середине августа 1973-го БШК вышел на проектную мощность в выпуске продукции. В конце следующего года был сдан в эксплуатацию Бобруйский завод машин для внесения удобрений, а через восемь месяцев уже была выпущена опытная партия разбрасывателей жидкой органики.

В 1987 году Бобруйск в связи с 600-летием со дня основания и за достигнутые успехи в социально-­экономическом развитии был награжден орденом Трудового Красного Знамени и встал в одну шеренгу с орденоносными областью и Могилевом.

Кадры решают все

Бобруйск издавна служил кузницей кадров как для областного центра и области, так – после прохождения школы управления в Могилеве – и для страны. В свое время многие выходцы из города на Березине работали в столице Приднепровья и на его просторах. Навскидку назовем Алексея Степановича Камая и Михаила Александровича Синкевича, Ивана Семеновича Метько и Анатолия Тихоновича Любченко, Анатолия Григорьевича Борозну и Юрия Сергеевича Бондаренко, Владимира Васильевича Вяткина и Владимира Александровича Солопа, Валерия Ивановича Литвинова и Владимира Егоровича Потеева, Федора Федоровича Лисовича и Анатолия Тихоновича Глаза, Станислава Петровича Бородавко и Анатолия Анатольевича Синковца, Александра Гавриловича Дыбу и Валерия Владимировича Семенова, Дмитрия Михайловича Бонохова и Александра Викторовича Студнева.

А сколько управленцев и ученых, педагогов и медиков, спортсменов и литераторов, артистов и других представителей творческого труда дал Могилевщине наш город и, разумеется, получил от нее, как говорится, заимообразно! Только за последние полвека со многими достижениями в нашей области ассоциируются такие известные имена, как Виктор Павлович Алимбочков и Иван Иванович Кожемяко, Петр Яновский и братья Александр и Андрей Богдановичи, Евгений Булова и Павел Усович, многих других профессионалов своего дела.

Вместе 85 лет

В последующем славу Могилевщине вместе с двумя десятками ее районов приносили трудовые коллективы объединений «Бобруйскдрев» и «Бобруйскшина», «Бобруйскферммаш» и кожевенного комбината, заводов машиностроительного имени Ленина и тракторных деталей и агрегатов, «Беларусьрезинотехника» и «Бобруйсксельмаш», фабрик «Красный пищевик» и швейной имени Дзержинского, многих других. В новом веке эстафету высокоэффективной работы у них приняли «Белшина» и «ФанДОК», «Бобруйскагромаш» и завод ТДиА, «Славянка» и «Бобруйсктрикотаж», «Легпромразвитие» и завод биотехнологий, завод растительных масел и «Оазис Груп», их последователи.

Город на Березине также стал известен не только в области и стране, но и за ее пределами проведением рес­публиканского фестиваля-ярмарки «Дожинки-2006», молодежного чемпионата мира по хоккею, масштабных международных фестов «Венок дружбы», «Арт-­Жыжаль», фестиваля национальной драматургии имени В.И. Дунина-Марцинкевича и других. А разве не показатель взаимосотрудничества и взаимопроникновения краснознаменного города на Березине и нашей орденоносной области то, что в Бобруйске находятся крупнейшие филиалы могилевских ОАО «Бабушкина крынка», «Домочай», «Могилевоблавтотранс», РУП «Могилевэнерго» и другие, а также Могилевский областной театр драмы и комедии имени В.И. Дунина-Марцинкевича!

Но в конечном итоге любой успех определяют люди – живущие, работающие, созида­ющие на той земле, которая является для них родной. Для нас это Могилевщина и вся Беларусь, где мы живем в мире.

Александр Казак.

Фото Александра Анташкевича.