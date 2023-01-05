К 75-летию народного артиста Беларуси Валерия Иванова. «І цэлы свет – твая ўсмешка»

Почти год минул, как в Глуске на здании школы искусств открыли мемориальную доску в честь знаменитого земляка Валерия Иванова. На торжестве тогда присутствовали художественный руководитель ансамбля «Сябры» Анатолий Ярмоленко, вдова композитора Елена Белова, а также председатель Могилевского облиспол­кома Анатолий Исаченко. А мне вспоминаются годы с еще живым Валерием Кирилловичем.

«Адгарэлі расінкі на верасе»

Валерий Иванов родился и вырос в Глуске. Долгое время он возглавлял музыкальное вещание Первого национального канала Белорусского радио. Его произведения знают в Беларуси практически все, они стали жемчужинами в репертуаре Любови Успенской, ансамблей «Сябры» и «Верасы» и многих других.

Глусчане, все белорусы гордятся своим земляком и соотечественником – талантливым композитором, знают и любят его музыку и песни, вошедшие в репертуар известных белорусских исполнителей и заслужившие поистине народную любовь. Настоящими хитами стали «Каханая», «Бацькоўскі зруб», «Гуляць дык гуляць», «Раз ды разок» и, конечно же, «Ты да я, да мы с тобой». Те, кто предпочитает классику, знают, что Валерий Иванов был автором ­вокально-симфонической поэмы «Элегия о четвертой березе» на стихи Максима Танка, симфонической поэмы «Посвящение старому городу», цикла музыкальных картин «Земля отцов»… Сам Валерий Кириллович искренне любил свою малую родину, часто приезжал сюда, признавался, что именно она дала ему еще в детстве творческие крылья и всю жизнь продолжала наполнять его энергией и вдохновением. Об этом он сказал и в свою последнюю большую встречу с земляками. Таким мы и запомним его – веселым, активным, неравнодушным, жизнерадостным человеком. Его уход из жизни – большая утрата для белорусского современного музыкального искусства и для всех, кто его знал, кто с ним дружил, кто любит его творчество.



Не менее гордятся Валерием Кирилловичем и бобруйчане. Не раз он навещал одноклассницу, возглавлявшую городское отделение Общества Красного Креста. В творческой дружбе состоял с народным артистом начальник отдела культуры горисполкома Вадим Михайлович Щербич. Автор этих строк тоже много лет встречался с Валерием Кирилловичем на различных, и не только творческих, площадках – от «Дожинок» до общения с юной сменой в бобруйском колледже искусств, от авторемонтной мастерской в авиагородке до дачи в пригороде Глуска.

«Жывы агонь бацькоўскага жытла»

Знакомство наше было сколь не­ожиданным, столь и памятным. В исправительное учреждение на окраине Бобруйска столичных артистов пригласили в качестве членов жюри, чтобы они оценили выступления двух команд здешних сидельцев в игре КВН. В ожидании окончания неких строгих пропускных процедур стоим в коридоре казенного дома, травим какие-то байки. Появляются из кабинета начальника минские гости, среди которых все узнают, конечно, Ларису Грибалеву, тогда еще незамужнюю певицу и телеведущую. От группы отделяется человек в очках и со словами «Здравствуй, Толя!» направляется ко мне. Вот он уже похлопывает меня по плечу и спрашивает: «Ну, ты записал свой диск?..» В недоумении я бормочу что-то, не понимая, с кем меня перепутали. Затем, улыбаясь, говорю, что я редактор бобруйской городской газеты. В воздухе повисает пауза, и человек в очках восклицает в полутемном коридоре: «Лариса, посмотри, разве это не Толя Длусский!?» Подходит более молодая артистка, глядит внимательно и вносит ясность: «Похож, но это не Длусский». Так я избежал бремени славы популярного белорусского барда, а сегодня и телеведущего, но получил истинное наслаждение от знакомства с известным композитором и замечательным человеком – Валерием Ивановым. И позднее, когда брал интервью у звездной пары Иванова и Беловой для газеты «Рэспубліка», общался с маэстро на его встречах с воспитанниками и преподавателями нашего колледжа искусств, слушал его монологи за рулем о музыке и творчестве, восхищался звуками старенького фортепиано и нестареющим голосом композитора на даче под Глуском, внимал веселым рыбацким историям в его исполнении на берегу Птичи, всегда убеждался, как же Валерий Кириллович близок к народу, полон его чаяниями и заботами! Он был искренним патриотом, потому что любил не только окружавших его музыкантов и литераторов, малую родину и великий СССР, но помогал начинавшим дарованиям и родному городу, помнил о подвиге воинов Великой Отечественной и самоотверженности возрождавших Беларусь после войны. А как восхищенно и благодарно рассказывал Валерий Кириллович о своем отце-­партизане!



«Вечны парастак Радзімы»

– И вишни у нас здесь хорошие, – говорил Валерий Иванов, проводя для друзей экскурсию по дачному участку. – А их очень любят скворцы. Не знаю, что бы было, если бы не соседский кот… Но не только из-за вишен любил маэстро бывать на усадьбе под Глуском. Валерий Кириллович просто не мог долго без малой родины. Здешние заповедные места для него были настоящим преддверием белорусского Полесья.

– Поехали как-то на рыбалку. Пошел дождь. Мужик, косивший на лугу, напросился в машину подъехать и пригласил нас в гости. В избе усадил за большой стол и стал вместе с хозяйкой угощать: кислое молоко с зеленым луком, сало, яйца, хлеб. И бутыль самогона. По­ели, поговорили, стали прощаться. Они нам на дорогу куриные яйца дают, а класть-то некуда. Дали газету, и Елена Дмитриевна начала сворачивать кульки. «Лоўка круціць, наверна, прадаўшчыца», – заметила хозяйка,.. – со смехом вспоминал народный артист. Он ведь все красивое любил в этом мире. И ничего прекраснее родины, ее природы, друзей на этой земле для него в мире не было. Особенно радовала родная сторона при чистейшей реке Птичь – сколько здесь рыбы и дичи, ягод и грибов в лесах! Конечно, такая обстановка благоприятствовала и творческой работе. Под воздействием величественной природы Валерий Кириллович и гимн Национального олимпийского комитета написал. Хотя работал композитор везде и всегда.

– Если бы было под силу носить инструмент, и на рыбалке музыку писал бы, – говорил Валерий Кириллович и цитировал известные строки: «Душа обязана трудиться и день и ночь, и день и ночь…».

Заговорили как-то о духовности, патриотизме, особенно в среде молодежи.

– Много примеров знаю, когда даже искусство не включает в работу душу у молодых наших сограждан. Скажем, в балете некоторые только внешнюю картинку – костюмы, тела – видят, а эмоции у них не просыпаются. Мне это напоминает роботов, которых японцы штампуют. Детям многим сегодня родители как бы не нужны, важно только их наследство. Может, меня и заносит, но именно толстокожесть, потребительское отношение и иждивенчество некоторых чад нередко вижу в окружающей жизни.

Помню, к разговору подключилась и Елена Дмитриевна, отметившая, что проблема отцов и детей вечная, как мир. И что чада нынешние не хуже, они просто другие. А мы порой брюзжим, не желая их понять и принять. «Доминанты в современной жизни поменялись: техногенность превалирует над духовностью», – заключила тогда профессор Белова. Ей мягко, но убежденно возразил народный артист Иванов:

– У нас тоже были отцы, а мы были детьми. И ценили родителей, помнили соседей, жили в согласии с природой. Теперь все это заменил, как мне представляется, портрет дяди на зеленой бумажке. И вообще, раньше люди старались яркий, как комета, след оставить, а теперь зачастую идут по жизни, как ботинками по навозу…

Неслучайно все-таки в прежние годы любили бывать в доме маэстро и олимпийской чемпионки в предместье Глуска такие известные люди, как поэт Сергей Граховский, композитор Игорь Лученок, скульптор Иван Миско, певцы Виктор Вуячич, Анатолий Ярмоленко, хирург Игорь Гришин, многие другие, разделявшие мировоззрение и жизненные принципы звездной пары, ценившие их таланты и красоту души.

Александр Казак. Фото автора.