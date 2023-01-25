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К 70-летию автора. Персональная выставка Татьяны Корчажкиной откроется в Татьянин день

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К 70-летию автора. Персональная выставка Татьяны Корчажкиной откроется в Татьянин день

Татьяна Корчажкина - белорусская художница и искусствовед из Бобруйска.
Работает в области декоративно-прикладного искусства. Основа творчества – кожа, ее цвет и фактура – вдохновляет на оригинальные авторские техники и пластические приемы в создании объёмных рельефов, живописно-графических композиций, галереи портретов, натюрмортов.

Открытие выставки состоится 25 января в 17:00

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