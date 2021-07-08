К 225-летию со дня рождения Николая І. Император в нашем городе

Пряник и кнут великого князя

В сентябре 1823 года нашу цитадель посетил император Александр І и увиденным в ней остался вполне удовлетворен. Великий князь не преминул воспользоваться случаем и выхлопотал у царя награды всем причастным к строительству: тот же Обручев получил в аренду недвижимость, комендант крепости генерал Карл Берг и Розенмарк были награждены орденами Владимира 3-й степени, всех остальных офицеров отметили либо орденами, либо годовыми и полугодовыми окладами жалованья.

Но когда в июле следующего года в одной из казарм фортеции обрушились два свода, а специальная комиссия доложила генерал-инспектору о причинах происшествия, тот вынес свой строгий вердикт: виновны архитектор Штауберт, небрежно составивший проект; директор инженерного департамента, направивший на утверждение неверный документ; и принявший его и утвердивший… он сам – великий князь. Признаны были нарушившими свои обязанности также генерал Обручев, полковники Розенмарк и Шведер, капитаны Любенков и Иванов, подрядчик купец Торлецкий. С последнего по приказу генерал-инспектора должны были взыскать половину необходимой на восстановление казармы суммы, другую – со всех остальных пропорционально их жалованью. И они уплатили назначенные штрафы: Опперман – 958 рублей, Штауберт – 252 рубля, Николай Павлович – 584 рубля…

Ну и нельзя умалить значение Николая І в определении судеб декабристов, отбывавших наказание в Бобруйской крепости. Как правило, при его участии вольнодумцам назначалось содержание «строгое, строжайшее или наистрожайшее». Руководствовался он, во-первых, собственным своим убеждением о степени виновности, а во-вторых, соображением, какая форма заключения заставит скорее дать признания.

На царском престоле

В 1829 году место на царском престоле уже четвертый год занимал Николай І, много лет опекавший нашу твердыню на Березине. И своей любви он не изменял, бывая в Бобруйске чаще, чем его предшественники. 2 июля ему был представлен на смотре стоявший в городе 5-й Егерский полк, причем государь Николай Павлович «за отличный порядок и устройство» объявил высочайшее благоволение командиру полковнику Трубачееву и батальонным командирам майорам Ивашкину и Пугачевскому, а также всем обер-офицерам. Нижним же чинам, как свидетельствует архивный документ, пожаловал монарх «по рублю, по фунту говядины и по чарке вина на человека».

В том же июле, возвращаясь из поездки по империи, Николай І вновь прибыл в Бобруйск. Вот как об этом писал известный историк, генерал-лейтенант Николай Карлович Шильдер: «…Едва выйдя из коляски, он тотчас пошел по работам, хотел все видеть собственными глазами, вникнуть лично во все подробности, все обсудить и всему дать дальнейшее направление... Император Николай вспомнил в Бобруйске заслуги своего бывшего ближайшего сотрудника по управлению инженерным корпусом (с 1818-го по 1825 год) и вместе с тем основателя этой крепости – инженер-генерала Оппермана: 16 (28) июля 1829 года государь подписал в Бобруйске рескрипт на его имя, по которому генерал Опперман возведен был в графское достоинство «за долговременное неутомимо-деятельное и полезное служение».

Таким же деятельным, как и в прежние годы, оставался по отношению к крепости и нашему городу Николай І в последующем. В 1832-м он повелел башню прибрежного редана «разобрать до основания и построить вновь прочным образом». С целью оздоровления обстановки через два года он приказал вырубить лес и кустарник в 5-верстной полосе вокруг цитадели. В 1837-м по его распоряжению были возведены на территории караульные домики, и тогда же от его взора не укрылись «зеленоватые и тусклые» стекла в окнах казарм. А вот крепостной госпиталь его «взбесил», за что он «коменданта посадил на гауптвахту, смотрителя отрешил от должности и всех отделал по-своему». Наконец государь стал инициатором возведения башни на речке Бобруйке…

В 1840-е, немилостивые…

В конце августа 1845 года государь в очередной раз осматривал крепость Бобруйск. И не впервые признал работы на ней «отлично-хорошими». Император выразился предельно определенно: «Ничего лучшего желать не остается». Но не был бы он тем самым Николаем І, если бы не указал и на недостатки. Он посетовал на протоптанные вне дорог тропинки, образовавшиеся «выпуклости по крутостям», другие промахи, которые повелел устранить, остановив всякие новые работы. А чтобы не забыли высочайшее указание, объявил строгий выговор главному строителю, а коменданту фортеции – «высочайшее неудовольствие».

Не ослабевало внимание самодержца к крепости на Березине и в последующие годы. В 1847-м Николай Павлович персонально утвердил представленный его величеству проект усиления исходящего угла первого полубастиона с тем, «чтобы для правильного обстреливания дать направление, показанное собственноручно карандашом». Через год, осведомившись о назначении в казематы Бобруйска, фланкировавшие рвы, орудий на поворотных платформах, государь приказал вооружить казематы «каронадами на присвоенных им лафетах, а не иными орудиями на поворотных платформах, стесняющих без пользы внутреннее пространство».

Вероятно, из-за повышенной требовательности монарха к качеству проектных и строительных работ в нашей цитадели она считалась одной из лучших в Европе того времени. Как пример приведу эпизод, когда, получив соответствующее задание, генерал Фельдман составил проект казематированного редюита перед куртиною 7-го полигона, но не передал точно мысль царя, и тот повелел разработать новый проект… Зато в любой свой приезд в Бобруйск радовался Николай Павлович посаженным когда-то при нем и разросшимся итальянским пирамидальным тополям.