К 2030 году по дорогам Беларуси будет ездить свыше полумиллиона электрокаров

К 2030 году по дорогам Беларуси будут ездить уже свыше полумиллиона электрокаров. Такой прогноз дают эксперты отрасли с учетом общемировых тенденций к переходу на экологичные виды транспорта и при условии принятия новых мер по стимулированию развития зеленого сектора в стране. По словам аналитиков, всего за год в Беларуси количество потребляемой электромобилями энергии увеличилось в 4 раза. Также, сегодня при покупке зеленых авто отменена уплата НДС и таможенная пошлина.