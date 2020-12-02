К 2030 году по дорогам Беларуси будет ездить свыше полумиллиона электрокаров
tvr.by 45 0
К 2030 году по дорогам Беларуси будут ездить уже свыше полумиллиона электрокаров. Такой прогноз дают эксперты отрасли с учетом общемировых тенденций к переходу на экологичные виды транспорта и при условии принятия новых мер по стимулированию развития зеленого сектора в стране. По словам аналитиков, всего за год в Беларуси количество потребляемой электромобилями энергии увеличилось в 4 раза. Также, сегодня при покупке зеленых авто отменена уплата НДС и таможенная пошлина.
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