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К 2030 году по дорогам Беларуси будет ездить свыше полумиллиона электрокаров

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К 2030 году по дорогам Беларуси будет ездить свыше полумиллиона электрокаров

К 2030 году по дорогам Беларуси будут ездить уже свыше полумиллиона электрокаров. Такой прогноз дают эксперты отрасли с учетом общемировых тенденций к переходу на экологичные виды транспорта и при условии принятия новых мер по стимулированию развития зеленого сектора в стране.  По словам аналитиков,  всего за год в Беларуси количество потребляемой электромобилями энергии  увеличилось в 4 раза. Также,  сегодня при покупке зеленых авто отменена уплата НДС и таможенная пошлина.

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