К 2025 году в стране планируется создать около 100 высокодоходных экспортно ориентированных производств

Успешно развивать собственный научно-технологический потенциал, продвигать наши технологии на мировой рынок и использовать передовые зарубежные технологии… Представители Госкомитета по науке и технологиям и Академии наук обозначили основные положения Госпрограммы инновационного развития Беларуси на 2021–2025 годы как инструмента построения интеллектуальной экономики.

При реализации новой госпрограммы организации всех форм собственности будут выполнять инновационные проекты по созданию новых производств, соответствующих приоритетным направлениям научной, научно-технической и инновационной деятельности.

– Мы говорим уже о четвертой программе инновационного развития, – председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин отметил, что каждая из программ сыграла свою весомую роль в развитии страны. – Основная идея первой программы – собрать все значимые для страны проекты и сформировать в единую программу. Вторая также выстраивалась на этом принципе – объединить все лучшие проекты на основе новых технологий, направленные на развитие экономики и привлечение инвестиций. Затем было принято решение сконцентрировать ресурсы и определить наиболее значимые инновационные проекты. При подготовке третьей госпрограммы инновационного развития были определены четкие критерии отнесения проектов к категории инновационных и создан механизм отбора проектов, чтобы объективно оценивать их уровень. Также был создан централизованный инновационный фонд – и программа получила собственный источник финансирования.

Все показатели по завершившейся программе инновационного развития достигнуты. Это позволило нашей стране значительно подняться в индексе инновационного развития по международным оценкам. Так, Беларусь улучшила позиции в рейтинге самых инновационных стран Global Innovation Index 2021 и заняла 62-е место. В категории "Экспорт услуг в сфере ИКТ" Беларусь заняла 11-е место в мире, переместившись на четыре строчки вверх. При этом Беларусь осталась мировым лидером в категории "Создание мобильных приложений".

Новая государственная программа инновационного развития сформирована с учетом опыта реализации аналогичной госпрограммы в 2016–2020 годах. К слову, в результате ее выполнения введены в эксплуатацию 74 новых производства. Объем выпуска инновационной продукции составил около 6 млрд рублей.

– Изюминкой новой программы станет формирование не просто инновационных проектов, а проектов, основанных на белорусских разработках, – акцентировал внимание Александр Шумилин. – На начало прошлой программы 33 проекта из 75 были основаны на белорусских технологиях, к концу программы таких проектов было уже 64. Аналогичные подходы, когда ресурсы концентрируются на разработках внутри страны, используются в таких успешных странах, как Израиль и Финляндия. То есть в первую очередь мы будем вкладывать ресурсы в нашу науку, в наши разработки. Также в предстоящей пятилетке планируется активнее привлекать в науку и технологии молодежь.

Планируется внедрить ряд системных мер для создания благоприятных условий реализации инновационных проектов. Эти нововведения позволят значительно сократить сроки утверждения проектов и выделения финансовых средств, привлекать к участию в программе инновационные предприятия и инвесторов.

Особое внимание в новой программе уделено вопросам интеллектуальной собственности. Экспорт интеллектуальной собственности за минувшую пятилетку вырос в шесть раз и превысил 100 миллионов долларов! Задача на новую пятилетку – увеличить этот показатель в пять раз.

В результате выполнения программы к 2025 году планируется создание около 100 высокодоходных экспортно ориентированных производств, увеличение удельного веса инновационно активных организаций обрабатывающей промышленности до 30,5 процента, объема экспорта наукоемкой и высокотехнологичной продукции – до 18,3 миллиарда долларов.