К 2025 году 40 процентов городского пассажирского транспорта может стать электрическим
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Продажи электромобилей в мире неуклонно растут. По дорогам Беларуси двигается уже более 10 тысяч электрокаров, причем цифра удвоилась всего за год. Расширяется и парк общественного электротранспорта – по городским маршрутам курсируют более 100 электробусов.
Белорусское машиностроение идет по пути освоения и создания электротранспорта весьма динамично. По итогам реализации программы развития электротранспорта ожидается, что к 2025 году у нас появится десяток его наименований, будет зарегистрировано 12 тысяч электромобилей, задействовано более 2450 электробусов и троллейбусов с автономным ходом. Таким образом, свыше 40 процентов городского пассажирского транспорта будет электрическим. Развивается и инфраструктура – создано до 930 ЭЗС государственной зарядной сети для электромобилей.