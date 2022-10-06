К 2025 году 40 процентов городского пассажирского транспорта может стать электрическим

Про­дажи электромобилей в мире не­уклонно растут. По дорогам Беларуси двигается уже более 10 тысяч электро­каров, причем цифра удвоилась всего за год. Расши­ряется и парк общественного электротранс­порта – по городским маршрутам курсируют более 100 электробусов.

Белорусское машиностроение идет по пути освоения и создания электротранспорта весьма дина­мично. По итогам реализации программы развития электротранспорта ожидается, что к 2025 году у нас появится десяток его наименований, будет зарегистрировано 12 тысяч электромобилей, задействовано более 2450 электробусов и троллейбусов с автономным ходом. Таким образом, свыше 40 процентов городского пассажирского транспорта будет электрическим. Развивается и инфраструктура – создано до 930 ЭЗС государственной зарядной сети для электромобилей.

СБ