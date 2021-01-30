К 100-летию со дня рождения народного писателя Беларуси Ивана Шамякина

Через некоторое время Ивана Шамякина призвали в Красную Армию. Он служил в зенитно-артиллерийской части под Мурманском. Во время Великой Отечественной войны принимал участие в боях под Мурманском, Кандалакшей, Петрозаводском, при освобождении Польши. Отличался воинской доблестью и немалыми организаторскими способностями, о чем свидетельствуют боевые награды.

Иван Шамякин был интересным рассказчиком, поэтому бойцы слушали его с удовольствием. Для начальства он составлял всевозможные рапорты, выпускал стенгазету, боевые листки. Тогда же начал публиковаться в армейских газетах.

Воинскую часть, в которую входил 33-й отдельный зенитный дивизион, в начале 1945 года перебросили в Польшу (в Познань), а потом в Германию. Там, на Одере, Иван Шамякин и встретил Великую Победу.

После демобилизации работал учителем литературы и языка. В свободное время писал рассказы и повести о минувшей войне. Учился на заочном отделении Гомельского педагогического института имени В.П.Чкалова, окончил Республиканскую партийную школу при ЦК КП(б)Б. В скором времени переехал в Минск. Был назначен старшим редактором Белорусского государственного издательства, затем был главным редактором альманаха "Советская Отчизна".

Более двадцати лет Иван Шамякин работал в руководстве Союза писателей БССР. В 1980-1992 годах был главным редактором издательства "Беларуская Энцыклапедыя" имени П.Бровки.

Иван Шамякин получил большой жизненный опыт на дорогах Великой Отечественной войны. Бессмертные подвиги ровесников навсегда вошли в его рассказы, повести и романы. Он одним из первых в советской литературе начал писать на тему Великой Отечественной войны.

Первый его рассказ "У снежнай пустыні", посвященный военным будням, был написан в 1943 году, но опубликован только в 1946 году. Теме войны была посвящена и повесть "Помста", написанная в 1945 году и опубликованная в журнале "Полымя".

По романам и повестям Ивана Шамякина можно проследить военную и послевоенную историю нашей страны. Всенародная борьба против фашистских захватчиков стала темой и первого романа Шамякина "Глыбокая плынь". Написанное в 1948 году произведение было высоко оценено читателями и критикой. Перу Ивана Шамякина принадлежит и самое масштабное в белорусской литературе произведение о войне - пенталогия "Трывожнае шчасце", где судьбы героев связаны с судьбой целого поколения, прошедшего через тяготы войны. В этот цикл вошли повести "Непаўторная вясна", "Начныя зарніцы", "Агонь и снег", "Пошукі сустрэчы", "Мост".

Иван Шамякин всегда держал руку на пульсе времени. Для своих произведений он выбирал актуальные вопросы, волнующие общество, со всей силой таланта и обостренного гражданского чувства поднимал важнейшие социальные и морально-этические проблемы современности. Романы "Крыніцы", "Сэрца на далоні", "Снежныя зімы", "Атланты і карыятыды", "Вазьму твой боль" и другие книги писателя вошли в золотой фонд белорусской литературы.

В 1990-е годы одна за другой вышли в свет его произведения "Аповесці Івана Андрэевіча", "Падзенне", "Сатанінскі тур", "Адна на падмостках", "Бумеранг", в которых писатель поднял проблему сохранения общечеловеческих духовных и моральных ценностей. Выступил Иван Шамякин и как историк. В романе "Петраград-Брэст" раскрыты неизвестные страницы истории. В историческом романе "Вялікая княгіня", написанном в 1996 году, писатель поднимает проблему возвращения к Богу.

Иван Шамякин также автор литературно-критических статей, воспоминаний и портретов, которые вошли в книги "Размова з чытачом", "Карэнні і галіны", дневниковые записки "Начныя ўспаміны" и другие издания. Достойное место в наследии Ивана Шамякина занимают и созданные им пьесы "Не верце цішыні", "Дзеці аднаго дома", "Экзамен на восень", "І змоўклі птушкі", "Залаты медаль".

Также творчески, плодотворно и самоотверженно народный писатель работал и в последние годы жизни. Написанная им повесть "Пошукі прытулку" стала ярким явлением в современной белорусской литературе. Многие факты, положенные в основу произведений Ивана Шамякина, были взяты из самой жизни. Тенденция обращения к жизненному опыту особенно очевидна в его дневниковых записях "Роздум на апошнім перагоне".

Всего из-под пера Ивана Шамякина вышло 12 романов, 26 повестей, 10 пьес, несколько десятков рассказов, дневниковые записи, огромное количество статей, очерков. За 60 лет творческого пути вышли в свет 130 книг писателя общим тиражом свыше 25 млн. экземпляров.

По произведениям писателя созданы кинофильмы и театральные постановки. Экранизированы повести "Шлюбная ноч", "Гандлярка і паэт", роман "Атланты і карыятыды", "Вазьму твой боль". По киноповести "Эшалон у Германію" снят фильм "Хлеб пахнет порохом".

Творчество Ивана Шамякина получило всенародное признание и любовь как в Беларуси, так и за ее пределами. Его книги переведены более чем на 30 языков.

Иван Шамякин был также и активным общественным деятелем. В 1971-1985 годах он возглавлял Верховный Совет БССР, избирался депутатом Верховного Совета СССР, был председателем Белорусского комитета защиты мира, академиком Национальной академии наук Беларуси. В 1963 году посетил США в составе белорусской делегации на XVIII сессии Генеральной Ассамблеи ООН.