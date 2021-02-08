К 100-летию со дня рождения народного писателя Беларуси Ивана Мележа

В августе 1944 года он переехал в Минск. Заочно учился на филологическом факультете, который окончил в 1945 году. В 1945-1948 годах учился в аспирантуре при БГУ. С мая 1945 года по январь 1947 одновременно с учебой в аспирантуре работал в редакции журнала "Полымя". После окончания аспирантуры работал старшим преподавателем белорусской литературы в БГУ. С августа 1950 по сентябрь 1951 года был консультантом отдела пропаганды и агитации по вопросам литературы ЦК КП(б)Б. С 1966 года был секретарем, а в 1971-1974 годах - заместителем председателя правления республиканского Союза писателей БССР.

Иван Мележ активно занимался общественной деятельностью. Он был председателем правления Белорусского отделения товарищества "Беларусь-Франция", председателем Белорусского комитета защиты мира, членом Международного совета мира, депутатом Верховного Совета БССР.

Литературная деятельность Иван Мележа началась в 1930-е годы. В 1933 году он участвовал в конкурсе, объявленном журналом "Искры Ильича", на лучший рассказ по рисункам "Приключения на границе". Рассказ Мележа был признан одним из лучших. Сам автор позже назвал участие в этом конкурсе первым своим писательским успехом, первой авторской радостью. "Оттуда все и началось", - говорил он. В 1939 году в "Чырвонай змене" было напечатано первое стихотворение Ивана Мележа "Родине". Перед войной его стихи появлялись на страницах газет "Літаратура і мастацтва", "Бальшавік Палесся" и других.

Война не прервала литературного творчества Ивана Мележа. Находясь на лечении в тбилисском госпитале, начал писать рассказы. В сентябре 1943 года в "Бугурусланской правде" был опубликован его рассказ "Последняя операция". В 1944 году в газете "Звязда" был напечатан первый рассказ на белорусском языке "Сустрэча ў шпіталі".

Кузьма Чорный был первым, кто увидел у Ивана Мележа задатки таланта и благословил его на литературную деятельность. Он высоко оценил его ранние произведения, особенно рассказ "В метель", давший название первому сборнику рассказов начинающего прозаика, вышедшему в 1946 году. В сборник вошли произведения, написанные в 1942-1945 годах, посвященные событиям войны.

Масштабным и многоплановым по охвату событий, богатым на настоящие народные характеры был первый роман Ивана Мележа "Минское направление", в котором автор показал освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков летом 1944 года в ходе операции "Багратион".

В 1950 году Иван Мележ вернулся до малых эпических произведений. Он издал сборники прозы "Близкое и далекое", "В горах дожди", "Что он за человек", "Жизненные заботы". Писатель попробовал свои силы и в драматургии. Он создал одноактные пьесы "Лицом к лицу", "Кто пришел ночью", многоактные "Пока вы молодые", "Дни рождения", "В новом доме".

Самым значимым произведением, в котором талант Мележа раскрылся с особой силой, стала трилогия "Полесская хроника". Это главное его произведение, рассказ о близком и дорогом писателю родном крае. Цикл состоит из романов: "Люди на болоте", "Дыхание грозы", "Метель, декабрь" (не окончен). В черновом варианте остались недописанные романы "За осокою берег" и "Святая весна". В "Полесских хрониках" прозаик раскрыл судьбу крестьянства в переломный период истории, отобразил события 1920-х годов и коллективизацию на Полесье. Он создал народную книгу, национальную эпопею. Образы Ганны, Василя, Апейки и других героев стали воплощением национального характера, образами-типами общечеловеческого звучания. По значимости и художественному достоинству эту трилогию сравнивают с "Новой землей" Я. Коласа, романами К. Чорнага, "Тихим Доном" М. Шолохова.

Творческое 30-летнее наследие писателя составляют новеллы, рассказы, дневники, пьесы, романы. Он является автором книг литературно-критических статей, очерков и публицистических выступлений "Жизненные заботы", сборников "Белые вишни и яблони" (рассказы и повести), "Первая книга. Дневники. Тетради. Из записных книжек". Каких бы вопросов ни касался Иван Мележ в своих статьях, во всех его суждениях выражалось глубокое гражданское и писательское неравнодушие к происходящему вокруг него - не только в непосредственной близости от него, но и к тому, что происходило в самых далеких уголках современного ему мира.

В 1972 году прозаику за большие достижения в развитии белорусской литературы было присвоено почетное звание народного писателя Беларуси. Он является лауреатом Литературной премии имени Я. Коласа (1962), Ленинской премии (1972), Государственной премии БССР имени Я. Коласа (1976), награжден несколькими орденами и медалями.