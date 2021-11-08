Юрий Сюгай живет своей профессией. О любимом деле резчика по дереву

Не знаю, как кто, а я всегда восхищаюсь тем, что может руками создать человек. Поистине начинаешь верить, что нам подвластно абсолютно все. Да, есть станки, которые помогают в изготовлении шедевров. Но когда смотришь, например, на птицу, оформленную в дереве вручную, понимаешь, сколько времени и труда вложено, чтобы каждое перышко выглядело как настоящее. Именно о резчике по дереву и пойдет сегодня речь.

Поиск себя

Родился и вырос Юрий Сюгай в Прибалтике. В наш город переехал в 1995-м. В подростковом возрасте увлекался мопедами и мотоциклами. Даже поступал в автотранспортный колледж, но, увы (а скорее всего, к счастью), провалил экзамены. Размышляя, куда же отправиться учиться, руководствовался увлечением, которое сопровождало всю жизнь, – рисованием (занимался им всегда и всюду, даже на уроках). Хобби привело, как можно догадаться, в художест­венное училище. Правда, юноша хотел получить специальность оформителя, но на нее брали только имеющих на руках аттестат зрелости. Тогда выпускник неполной средней школы решил стать резчиком по дереву. Тем более что и в родне по отцовской линии были умельцы в этой области и красота их изделий не могла оставить равнодушным парня с художест­венными способностями.

Но все оказалось непросто. Как признается спустя годы Юрий Васильевич, это очень сложное ремесло, заставля­ющее всю жизнь учиться и совершенствовать навыки, и настолько многогранное, что все узнать о нем просто не представляется возможным. В начале пути вообще было сложно. Первый семестр дался с огромным трудом. Несмотря на везение с педагогами (это была последняя группа, получившая серьезную подготовку от мастеров советской школы), обучение шло туго. Казалось, ничего не получается. Даже была мысль все бросить и найти себя в чем-то другом. Но после каникул что-то изменилось: стал внимательнее, перестал учиться «от звонка до звонка», а задерживался после занятий, побывал в музее учебного заведения, где были представлены работы бывших выпускников. Словом, молодой человек взялся за голову и руки, многое за четыре года узнал и научился делать и окончил учреждение образования с повышенным разрядом.

Профессиональные шаги

После получения диплома Юра устроился по специальности на мебельную фабрику имени С.Н. Халтурина. Полтора года работы здесь стали периодом получения колоссального опыта, ведь работал с умельцами, о которых в народе говорят «золотые руки». Потом недавний выпускник вернулся в родное учебное заведение. И хотя у него тогда еще не было высшего педагогического образования, молодого человека с охотой взяли на должность мастера производственного обучения. Здесь, как отмечает Юрий Васильевич, он чувствовал себя как рыба в воде: и работа с детьми (среди которых встречались настоящие самородки – все буквально налету схватывали) сама по себе интересна, и есть возможность не только проявить навыки, но и поделиться ими с учениками. Воспитанники Юрия Сюгай могут гордиться многими работами, которые неоднократно отмечались дипломами в различных конкурсах и соревнованиях. Создавал наставник с ребятами деревянные украшения и изделия, которые и сегодня можно увидеть в разных уголках страны, в том числе в резиденции Президента и в Могилевском зоосаде. А изготовленные ими сувениры есть у патриарха и у министра водного транспорта...

Мнение

Вообще, убежден Юрий Сюгай, очень важно передавать мастерство, чтобы ремесло не исчезло. Тем более что резьба по дереву является нашим нацио­нальным и культурным наследием. А белорусские резчики были известны не только на родине: едва ли не половина страны-соседки – России – оформлена именно ими. К сожалению, подобных Юрию Васильевичу умельцев называют не иначе как динозаврами, а ручной труд по значимости и цене сравнялся с работой на станках (некоторые занимающиеся ей даже никогда не держали в руках инструменты). Да и желающих попробовать сделать что-то собственными руками немного. Возможно потому, что профессия трудоемкая, отнимающая много сил и времени. «Наверное, – считает ­мастер, – лишь спустя годы резьбу, созданную вручную, оценят по-настоящему. А ведь это замечательное ремесло, приносящее радость и дарящее людям эстетическую красоту».

Работы

В копилке умельца множество работ. Точно количество определить сложно – сбился со счета, да и не задавался такой целью. «Каждое творение (а на изготовление одного уходит 1-2 месяца и больше) для мастера – как дитя, – отмечает Юрий Сюгай. – Поэтому должно приносить удовлетворение. Все изделия запоминаются, ведь требуют много усилий. Увы, не всегда получается творить по собственному усмотрению. Да, можно быть свободным художником и делать то, что хочется, но никакой гарантии, что это принесет ожидаемый доход. Поэтому чаще приходится работать на заказ, где, конечно же, получается проявить свое видение, но при этом нужно учесть все пожелания заказчика». Хорошо, когда труд оплачивается достойно. Но даже если денежное вознаграждение не слишком большое, однако есть возможность попробовать что-то новое, мастер ее никогда не упускает.

Процесс создания

Самое важное – идея. Иногда увидел что-то на улице, и в голове тут же возникает замысел нового изделия. Временами несколько месяцев вынашивает мысль, прежде чем приступить к ее воплощению в жизнь. В другой раз начинает работать над чем-то и понимает, что не то. В этом случае в процессе создания могут проявиться не самые приятные эмоции: и разбитая о стену заготовка, и разрубленный топором «полуфабрикат». Помощь здесь только одна – отвлечься и подождать, пока придет более удачная идея. Когда очень много и долго занимается, наступает усталость, не обходится и без творческих кризисов и даже депрессий. При подобных обстоятельствах тоже необходим перерыв – пару месяцев не прикасаться к инструментам, с которыми Юрий Васильевич не расстается без малого три десятка лет. Всегда спорится работа, если она мастеру интересна. Нечасто, но все же случаются и совпадения: пришла в голову идея, а тут как раз и заказ такой поступает. Иногда непросто бывает с клиентами. Попадаются такие, что могут месяц определяться с эскизами, пока наконец не останутся полностью удовлетворены. Периодами к творчеству добавляется увлечение новыми направлениями разностороннего ремесла. Например, одно время резчик плотно занимался созданием мебели из сучьев и кореньев. Сейчас ему нравится искусственно старить резьбу.

Все эти творческие метания и усилия, затраченные на воплощение мыслительных и художественных задумок в материале, с лихвой окупаются – заказчики, как правило, остаются очень довольны. А вот родных радовать оригинальными и эксклюзивными вещами, увы, почти не удается: надо зарабатывать, а значит, браться за поступающие заказы, требующие творческих и временных вложений.

Эпилог

«В Беларуси, к сожалению, очень мало известных резчиков, – говорит Юрий Сюгай. – Пожалуй, и не обучают уже на высоком профессиональном уровне. А нужно во что бы то ни стало сохранить ремесло. Ведь так не хотелось бы менять профессию, которой живу...»